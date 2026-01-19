Ciudad colombiana es sede del primer parque de experiencias en Latinoamérica de un gigante del deporte francés

Bogotá es sede del primer parque de experiencias deportivas en Latinoamérica de un gigante del deporte francés que ya realizó la apertura del recinto localizado en un punto estratégico de la capital colombiana para presentarlo a la ciudad y pronto anunciará la puesta en marcha de sus servicios.

Se trata de Decathlon Play, un espacio de 5.000 metros cuadrados que reúne áreas destinadas a la práctica de actividad física con una oferta gastronómica y diferentes espacios de encuentro.

La zona deportiva, a la que el ingreso será gratuito por medio de un registro previo, cuenta con distintas áreas enfocadas en potenciar las habilidades de los ciudadanos y clientes amantes del deporte, pero también con una intención de acoger a aquellos que están empezando a realizar actividad física.

Asimismo, los ambientes están diseñados para que los asistentes desarrollen sus habilidades sociales, culturales e incluso puedan asistir con sus mascotas, que cuentan con amplias zonas verdes para hacer parte también de la experiencia.

Cancha de fútbol 5, zona de gimnasio al aire libre, pista atlética de running y de patinaje, área para realizar actividades aeróbicas, entre otras, son varias de las secciones que tiene Decathlon Play en sus instalaciones, ubicadas en el Distrito Cultural de Vive Claro.

Por otro lado, la combinación le permite a la reconocida empresa francesa integrar el deporte con el entretenimiento, así como ampliar su presencia en el mercado colombiano y acercarse, cada vez más, a su propósito expuesto de promover la práctica deportiva.

"Esta apertura representa un paso clave en nuestra estrategia de crecimiento en Colombia y marca la llegada de la primera zona deportiva de este tipo en el país y en Latinoamérica", dice Jose Sánchez, líder de proyecto de Decathlon, que lo citó en un comunicado sobre el lanzamiento.

Con más de 1.817 tiendas en todo el mundo, Decathlon eligió a Bogotá como sede de su primera zona deportiva de la región y el fin de semana realizó su apertura con el 'Decathlon Play Fest', que incluyó distintas actividades que integraron a la comunidad, aunque la puesta en marcha oficial de sus servicios será próximamente anunciada.

"Esta locación representa una nueva apuesta para el país porque nos permite estar inmersos en un espacio que integra entretenimiento, cultura y, desde nuestro rol, el deporte", agregó Sánchez.