NTN24
Lunes, 19 de enero de 2026
Lunes, 19 de enero de 2026
Lanzamientos

Ciudad colombiana es sede del primer parque de experiencias en Latinoamérica de un gigante del deporte francés

enero 19, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Zona deportiva en Bogotá - Fotos de referencia Decathlon Play
Zona deportiva en Bogotá - Fotos de referencia Decathlon Play
Con más de 1.817 tiendas en todo el mundo, la empresa eligió a la urbe de Colombia como sede de su primera zona deportiva en la región.

Bogotá es sede del primer parque de experiencias deportivas en Latinoamérica de un gigante del deporte francés que ya realizó la apertura del recinto localizado en un punto estratégico de la capital colombiana para presentarlo a la ciudad y pronto anunciará la puesta en marcha de sus servicios.

Se trata de Decathlon Play, un espacio de 5.000 metros cuadrados que reúne áreas destinadas a la práctica de actividad física con una oferta gastronómica y diferentes espacios de encuentro.

o

La zona deportiva, a la que el ingreso será gratuito por medio de un registro previo, cuenta con distintas áreas enfocadas en potenciar las habilidades de los ciudadanos y clientes amantes del deporte, pero también con una intención de acoger a aquellos que están empezando a realizar actividad física.

Asimismo, los ambientes están diseñados para que los asistentes desarrollen sus habilidades sociales, culturales e incluso puedan asistir con sus mascotas, que cuentan con amplias zonas verdes para hacer parte también de la experiencia.

Cancha de fútbol 5, zona de gimnasio al aire libre, pista atlética de running y de patinaje, área para realizar actividades aeróbicas, entre otras, son varias de las secciones que tiene Decathlon Play en sus instalaciones, ubicadas en el Distrito Cultural de Vive Claro.

Por otro lado, la combinación le permite a la reconocida empresa francesa integrar el deporte con el entretenimiento, así como ampliar su presencia en el mercado colombiano y acercarse, cada vez más, a su propósito expuesto de promover la práctica deportiva.

"Esta apertura representa un paso clave en nuestra estrategia de crecimiento en Colombia y marca la llegada de la primera zona deportiva de este tipo en el país y en Latinoamérica", dice Jose Sánchez, líder de proyecto de Decathlon, que lo citó en un comunicado sobre el lanzamiento.

Con más de 1.817 tiendas en todo el mundo, Decathlon eligió a Bogotá como sede de su primera zona deportiva de la región y el fin de semana realizó su apertura con el 'Decathlon Play Fest', que incluyó distintas actividades que integraron a la comunidad, aunque la puesta en marcha oficial de sus servicios será próximamente anunciada.

o

"Esta locación representa una nueva apuesta para el país porque nos permite estar inmersos en un espacio que integra entretenimiento, cultura y, desde nuestro rol, el deporte", agregó Sánchez.

Temas relacionados:

Lanzamientos

Deportes

Plan

Bogotá

Cultura

Gastronomía

Empresas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Está obligada a facilitar la transición, si no cumplen con su parte, esa estructura criminal enfrentará las consecuencias”: Pedro Urruchurtu explica lo que hay detrás de las conversaciones entre Delcy Rodríguez y Trump

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Chile enfrenta incendios forestales devastadores con 18 muertos: experto analiza la situación

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Lo que se sabe del encuentro entre el director de la CIA y Delcy Rodríguez en Caracas mientras María Corina Machado se reunía con Donald Trump en la Casa Blanca

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Analista sobre un futuro democrático en Venezuela: "necesita un proceso constituyente realista"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Ya la transición comenzó. El principal responsable de la dictadura se encuentra tras las rejas": Rodrigo Diamanti sobre situación en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Si encima del suelo no hay seguridad jurídica, no va a haber inversión”: expresidente 'Tuto' Quiroga sobre la situación que vive Venezuela tras la caída de Maduro

Ver más

Videos

Ver más
Tensión entre las fuerzas del régimen y los familiares de los presos políticos / FOTO: EFE
Presos políticos en Venezuela

Tensión entre las fuerzas del régimen y los familiares de los presos políticos en medio de la vigilia que se realizaba en El Helicoide

Familiares de presos políticos | Foto AFP
Presos políticos en Venezuela

Familiares de presos políticos piden a EE. UU. crear una comisión internacional para supervisar excarcelaciones en Venezuela

Maduro es trasladado a tribunal en Manhattan - Foto EFE
Donald Trump

¿Ha habido un cambio en Venezuela en la última semana como lo afirma el presidente Donald Trump?

Manifestantes piden libertad de presos políticos en Venezuela - Foto EFE
Represión en Venezuela

"No hay forma alguna de que podamos avanzar a la pacificación del país mientras existan rehenes y secuestrados políticos en Venezuela": dirigente nacional de Vente Venezuela

María Corina Machado, líder de la democracia en Venezuela - Foto: EFE
Presos políticos

"María Corina Machado elevó la voz de todos los presos políticos venezolanos en la reunión con el presidente Trump": José Rodríguez Araña, exprisionero político del régimen venezolano

Más de Deportes

Ver más
Jugadores de la Selección Colombia - Foto: AFP.
Palmeiras

¿Vuelve a Sudamérica? presidenta de importante club se refirió al interés del equipo por un jugador se la Selección Colombia que no la pasa bien en Europa

Brahim Díaz de Marruecos erra penalti y Seegal es campeón de la Copa Africana de Naciones / FOTO: EFE
Fútbol

Brahim Díaz tuvo el título de Marruecos en un penalti al último minuto del partido, pero cobró muy suave, lo desperdició y Senegal hizo gol quedando campeón de la Copa Africana de Naciones

Roger Federer, extenista suizo - Foto: AFP
Roger Federer

Roger Federer, referente del tenis mundial, declaró ser “un gran fan” de otro deportista que, según él, “cambió el juego”

Opinión

Ver más
Arturo McFields María Corina Machado

Maduro y Machado en Estados Unidos

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar María Corina Machado

El encuentro

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Jugadores de la Selección Colombia - Foto: AFP.
Palmeiras

¿Vuelve a Sudamérica? presidenta de importante club se refirió al interés del equipo por un jugador se la Selección Colombia que no la pasa bien en Europa

Fósil de dinosaurio - Foto AFP/ Autobús - Foto Canva de referencia
Dinosaurios

Hallan restos de nueva especie de dinosaurio del tamaño de un autobús en país sudamericano

María Corina Machado (EFE)
María Corina Machado

"Contamos con el presidente Trump para la libertad de Venezuela": las primeras palabras de María Corina Machado tras su reunión con el mandatario estadounidense

Donald Trump - AFP
Donald Trump

Trump afirma "que Venezuela va a comprar solo productos fabricados en Estados Unidos" con el dinero del acuerdo petrolero

Brahim Díaz de Marruecos erra penalti y Seegal es campeón de la Copa Africana de Naciones / FOTO: EFE
Fútbol

Brahim Díaz tuvo el título de Marruecos en un penalti al último minuto del partido, pero cobró muy suave, lo desperdició y Senegal hizo gol quedando campeón de la Copa Africana de Naciones

'Zootopia 2' se ha convertido en un gran éxito entre el público-Foto: EFE
taquilla

Estas son las películas más taquilleras del 2025: una película animada hecha en China y 'Zootopia 2' fueron los grandes éxitos en los cines

Roger Federer, extenista suizo - Foto: AFP
Roger Federer

Roger Federer, referente del tenis mundial, declaró ser “un gran fan” de otro deportista que, según él, “cambió el juego”

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre