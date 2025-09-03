NTN24
Diosdado Cabello

Diosdado Cabello amenaza a María Corina Machado: “Si a nosotros nos aprietan, nosotros la apretamos”

septiembre 3, 2025
Por: Redacción NTN24
Diosdado Cabello (AFP)
Este miércoles, durante la transmisión de su programa 'Con el mazo dando', el número dos del madurismo, Diosdado Cabello, lanzó una amenaza hacia la líder de la oposición, María Corina Machado.

El ministro del Interior y Justicia del régimen de Venezuela, aseguró: “Ella debería tener claro, que si a nosotros nos aprietan, nosotros la apretamos”.

Y agregó: "a buen entendedor pocas palabras. No vayas a creer que aquí nos van agredir a nosotros y ustedes van a salir sanitos".

Cabello hacía referencia a las recientes declaraciones de Machado, quien se refirió al despliegue de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en el sur del Caribe.

“Los venezolanos estamos clarísimos que estas movilizaciones no son contra Venezuela (...) Es en contra de una estructura de narcotráfico que está haciendo daño", dijo Machado.

Cabe recordar que desde hace días el Gobierno de Estados Unidos desplegó varios buques en los límites del mar de Venezuela como parte de una ofensiva contra el narcotráfico.

Además, la unión americana mantiene vigente la recompensa de 25 millones de dólares sobre Cabello, así como la de 50 millones por Maduro y 15 millones por Vladimir Padrino López.

