El régimen de Irán dijo a la ONU que todas las bases, instalaciones y activos EE. UU. e Israel en Medio Oriente son objetivos militares

En una carta a la Organización de Naciones Unidas (ONU), el régimen Irán dijo que todas las bases, instalaciones y activos de Estados Unidos e Israel en Medio Oriente son "objetivos militares legítimos".

La misiva fue enviada por el ministro de Relaciones Exteriores del régimen, Abbas Araqchi, al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y al secretario general, António Guterres.

"Irán seguirá ejerciendo su derecho de legítima defensa con decisión y sin vacilación hasta que la agresión cese total e inequívocamente", escribió Araqchi en la carta.

Además, dijo que todos los activos de EE. UU. e Israel en la región son objetivos militares.

El Consejo de Seguridad se reunirá este sábado a las 21H00 GMT (16H00 en Nueva York) para abordar "la situación en Oriente Medio" tras la operación militar lanzada por Washington e Israel contra el régimen de Irán, según anunció el organismo.

Este sábado temprano, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en un video que el objetivo de la operación es "reducir a nada" la marina iraní y "eliminar amenazas inminentes" causadas por el régimen.

"Nuestro objetivo es defender al pueblo estadounidense eliminando amenazas inminentes provenientes del régimen iraní", comentó.

Entretanto, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo en X que su país hizo parte de la operación "para eliminar la amenaza existencial que plantea el régimen terrorista de Irán".