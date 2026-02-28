NTN24
Sábado, 28 de febrero de 2026
Ataque al régimen de Irán

Al igual que la operación para capturar a Maduro en Venezuela, Trump siguió de cerca la "Operación Furia Épica" contra el régimen de Irán

febrero 28, 2026
Por: Redacción NTN24
La Casa Blanca difundió una serie de fotografías en las que se ve a Trump acompañado de varios de sus funcionarios.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, siguió de cerca la `Operación Furia Épica´ contra el régimen de Irán, igual que lo hizo cuando llevó a cabo la ‘Operación Resolución Absoluta’ en Venezuela para capturar al dictador Nicolás Maduro.

Mediante la plataforma de redes sociales X, la Casa Blanca difundió una serie de fotografías en las que se ve a Trump acompañado de una serie de funcionarios, entre ellos, el secretario de Estado Marco Rubio.

o

Además de Rubio, lo acompañaron durante esta madrugada Dan Caine, el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, así como Susie Wiles, jefa de gabinete presidencial.

“El presidente Donald J. Trump supervisa las operaciones militares estadounidenses en Irán: Operación Furia Épica, 28 de febrero de 2026”, escribió la Casa Blanca.

Las imágenes oficiales registraron momentos clave del operativo y mostraron a Rubio de pie junto a Trump para escuchar a Wiles, así como Caine señalando indicaciones en las pantallas de monitoreo.

De acuerdo con la secretaria de prensa de los Estados Unidos, Karoline Leavitt, Trump monitoreó la operación militar desde su lujosa residencia de Mar-a-Lago, en Florida.

o

Junto a Israel, Washington lanzó la denominada `Operación Furia Épica´ este sábado para, según dijo Trump, "eliminar amenazas inminentes" causadas por el régimen.

En la misma línea, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, argumentó que la operación busca "eliminar la amenaza existencial que plantea el régimen terrorista de Irán".

