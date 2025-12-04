NTN24
Jueves, 04 de diciembre de 2025
Jueves, 04 de diciembre de 2025
La NASA advierte motivo que llevaría a que telescopios no puedan realizar observaciones para detectar asteroides peligrosos para la Tierra

diciembre 4, 2025
Por: Redacción NTN24
Asteroide acercándose a la Tierra - Foto de referencia: Canva
Asteroide acercándose a la Tierra - Foto de referencia: Canva
Las consecuencias también afectarían a todo tipo de investigaciones científicas.

Las luces generadas por el medio millón de satélites que se quieren poner en órbita en los próximos años podrían amenazar en el futuro las imágenes captadas por los telescopios espaciales, según advirtieron recientemente los astrónomos de la NASA.

Desde 2019, el número de satélites en la órbita baja de la Tierra pasó de 2.000 a 15.000, según un estudio publicado este miércoles por la revista Nature.

Y si se concretan todos los proyectos de lanzamientos previstos, para cerca del año 2040 habrá unos 560.000 satélites alrededor del planeta, advierte el informe.

o

Esto supone una "amenaza muy seria" para los telescopios espaciales, dijo su autor principal, Alejandro Borlaff, miembro del Ames Research Center de la NASA en California.

Los investigadores simularon el impacto que podrían tener estos 560.000 satélites en cuatro telescopios estelares.

Los reflejos de la luz emitida por estos objetos afectarían a un 96% de las imágenes del SPHEREx de la NASA, del futuro telescopio europeo ARRAKIHS y del proyecto de telescopio chino Xuntian.

El Hubble, que tiene un campo de visión más reducido y por ello es menos probable que fotografíe un satélite, vería alterado un tercio de sus imágenes.

Las consecuencias afectarían a todo tipo de investigaciones científicas.

"Imaginen que intentan encontrar asteroides que puedan ser potencialmente peligrosos para la Tierra", afirma Borlaff. "Un asteroide que cruza el cielo se parece a un satélite (...) Es muy difícil saber cuál es cuál", añadió.

No obstante, otros dispositivos como el famoso James Webb no se verían afectados porque orbita a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra.

El estudio señala que una solución sería desplegar los satélites a altitudes más bajas que los telescopios, pero esto podría deteriorar la capa de ozono.

o

Los autores apuntan que la opción más lógica sería reducir el número de lanzamientos, pero la competición entre las empresas y las necesidades crecientes por el agua de la inteligencia artificial lo hacen muy improbable.

Actualmente, casi tres cuartas partes de los satélites en órbita pertenecen al sistema de internet Starlink de Elon Musk, dice Borlaff.

Pero en una veintena de años, la empresa estadounidense no poseerá más que el 10% del total, según el estudio.

Borlaff reclama a las empresas que suministren datos sobre la ubicación, la orientación y el color de sus satélites para ayudar a quienes operan los telescopios espaciales.

Y también alerta del tamaño creciente de estos objetos. A simple vista, los satélites de una superficie superior a 100 m2 son "tan brillantes como la estrella más brillante que se pueda ver en el cielo", afirma.

Pero para responder a las necesidades de desarrollo de la IA, ya existen proyectos de satélites de más de 3000 m2 que serían "tan brillantes como un planeta", concluye.

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (AFP)
Régimen venezolano

Revelan que Maduro habría aumentado su esquema de seguridad con cientos de cubanos "para reducir el riesgo de traición"

Foto de referencia (Canva)
Remesas

EE.UU. advierte que remesas a México presentan alto riesgo de lavado de dinero por narcotráfico: las cifras son preocupantes

Hugo 'El Pollo' Carvajal, exjefe de Inteligencia del régimen de Venezuela - Foto: EFE
Hugo El Pollo Carvajal

'El Pollo' Carvajal reveló detalles de cómo el régimen venezolano ha utilizado grupos criminales para infiltrar a EE. UU.: "Es una organización criminal que ahora dirige Maduro"

Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez y Pedro Sánchez (EFE)
Delcy Rodríguez

Crece el escándalo del ‘Delcygate’: hijo de exministro español acusa a Pedro Sánchez de ordenar recibir a Delcy Rodríguez en Madrid pese a las sanciones

Nicolás Maduro - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"El diálogo es definir la salida, fecha y destino de Maduro": Héctor Schamis ante propuesta del papa León XIV

