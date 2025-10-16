NTN24
Jueves, 16 de octubre de 2025
Régimen de Maduro

"El debilitamiento de Maduro lo está llevando a su final": expresidente del Gobierno de España Felipe González sobre despliegue de Estados Unidos

octubre 16, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
El diálogo con NTN24, el expresidente del Gobierno de España, Felipe González, analizó la situación del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

Felipe González, expresidente del Gobierno de España, dialogó en exclusiva con NTN24 sobre la situación actual de Venezuela bajo la dictadura de Nicolás Maduro. Además, habló del reciente Nobel de Paz que recibió la líder opositora María Corina Machado por su lucha por la libertad y la democracia venezolana.

Durante su intervención, González felicitó a Machado y se refirió a la postura adoptada por el actual Gobierno de España, en cabeza de Pedro Sánchez, que se ha negado a felicitar a la líder venezolana galardonada con el prestigioso premio. "Enhorabuena a ti y a todos los venezolanos que aman la libertad, que son la inmensa mayoría", expresó.

o

Por otro lado, advirtió que no debe haber distinciones ideológicas al respaldar la lucha contra las tiranías.

"Quiero dejar claro a todo el mundo que las tiranías como la de Maduro, como la de Ortega, exactamente igual, no son ni de izquierda ni de derecha, son tiranías", afirmó.

En cuanto al tema puntual del régimen de Maduro en Venezuela, González argumentó que "no respeta ni sus propias normas".

"Maduro no solo es un dictador, es un tirano. Porque los dictadores a veces respetan las reglas de la dictadura, por infectas y rechazables que sean, pero a veces no respetan ni las reglas de la Constitución venezolana, ni las propias reglas del régimen chavista, o para decirlo con más precisión, madurista", dijo.

o

Y añadió: "Es más, Chávez aceptaba la derrota, Maduro no acepta la derrota, y ha sido derrotado amplísimamente, y no ha reconocido ni siquiera el resultado de las elecciones".

Sobre la postura del Gobierno de España frente a la nueva Nobel de Paz, el expresidente español se cuestionó: "¿Cómo no va a felicitar a alguien que trata de recomponer el Estado de derecho, que trata de recomponer las libertades, que pide que se cumpla la propia Constitución? No la que ella hubiera imaginado, sino la Constitución venezolana. ¿A qué responde esto?".

Finalmente, se refirió al despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe cerca a Venezuela para combatir a los carteles de la droga, incluido el Cartel de los Soles atribuido a Maduro. "Sin duda alguna, el debilitamiento de Maduro lo está llevando a su final", comentó.

