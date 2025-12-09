"En la Casa Blanca hay una voluntad grande por eliminar todo lo que Maduro significa": congresistas estadounidenses se pronuncian desde Oslo

Hay gran expectativa en el mundo por la presencia de la líder de la democracia en Venezuela, María Corina Machado, en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz 2025, en Oslo.

El evento está previsto para este miércoles 10 de diciembre en dicha ciudad donde se han congregado familiares, mandatarios internacionales y dirigentes políticos en apoyo a la causa democrática venezolana.

NTN24 también hace presencia en el sitio y ha podido dialogar con diferentes personalidades de la esfera política, como el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, quien ante las cámaras de este medio aseguró que llevó personalmente el vestido que usará Machado durante la entrega del galardón.

“El traje de María Corina lo traje desde Panamá en mi avión”, dijo Mulino sin entregar otros detalles, como el color u la hora en la que se lo entregará a la líder venezolana.

Otras personalidades políticas que se encuentran en Oslo son los congresistas estadounidenses del Partido Republicano María Elvira Salazar y Carlos Giménez, que se refirieron puntualmente al despliegue militar en el Caribe cerca a Venezuela y la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro.

“Estamos esperando que el presidente (Donald Trump) dé la orden final (...) recibí información que los F-18 están sobrevolando las costas de Venezuela (...) No tengo información militar, pero yo sí sé que en la Casa Blanca hay una voluntad grande por eliminar todo lo que Maduro significa y las amenazas que ha creado para los Estados Unidos, empezando por la droga y terminando por la injusticia, terminando por la falta de democracia”, señaló Salazar.

Por su parte, Giménez aseguró que los días de Maduro están contados y que el presidente Trump tiene todas las opciones en sus manos.

“Todo indica que sí, que los días de Nicolás Maduro están contados. Cuando hablaron, se supone que Nicolás Maduro pidió ciertas cosas y el presidente Trump se negó, así que hay muchas fuerzas que están alrededor de Venezuela. El presidente Trump tiene todas las opciones en sus manos, así que cualquier cosa que él desee hacer, lo puede hacer”, dijo.

Cayetana Álvarez de Toledo, diputada de España, también dijo desde Oslo que el Premio Nobel de la Paz para Venezuela es el reconocimiento a la libertad: “Este es un premio a la fortaleza y a la entereza y a la dignidad de los venezolanos, pero también tiene que ser, insisto, el presagio o el preámbulo de esa ansiada libertad”.