Jueves, 18 de septiembre de 2025
FBI

Director del FBI pide que los carteles de narcotráfico como El Cartel de los Soles sean tratados de la misma forma que grupos terroristas como Al Qaeda

septiembre 18, 2025
Por: Redacción NTN24
Sus declaraciones se dan luego de que hace unos días afirmó tener pruebas de que el líder del régimen venezolano Nicolás Maduro tiene actividades de narcotráfico en Venezuela.

Este jueves, el director del FBI, Kash Patel, pidió durante su comparecencia en el Senado de Estados Unidos que los carteles de narcotráfico sean tratados como Al Qaeda.

En su intervención, Patel afirmó que lo que está pasando con el despliegue y la designación del Cartel de los Soles como un grupo terrorista es una forma de analogizar la situación.

“La forma de analogizar esto y la razón por la que he abogado por la designación, y agradezco que la administración Trump haya designado a estos carteles y narcotraficantes como organizaciones terroristas extranjeras, es porque debemos tratarlos como organizaciones terroristas extranjeras después del 11 de septiembre”, añadió.

El director del FBI continuó asegurando que estos grupos terroristas tienen que ser tratados como Al Qaeda para eliminarlos por completo.

“Debemos tratarlos como Al Qaeda, porque así es como operan. Y tratarlos solo con las capacidades policiales será insuficiente para eliminar por completos los objetivos”, puntualizó.

Y aseveró que estas organizaciones criminales “siempre han tenido esa filosofía de ‘el siguiente en la fila’”.

“Si eliminas al líder tienen a diez tipos por detrás de él, pero para eliminar el tráfico de drogas y la entrada de narcotraficantes a este país tenemos que usar nuestras autoridades del Departamento de Guerra y la comunidad de inteligencia para perseguir la amenaza como hicimos con los terroristas cuando los perseguíamos”, sentenció.

Patel explicó que “ahora tenemos esa capacidad y la estamos viendo en nuestra vida ya sea en el ataque al barco o en México donde colaboramos con las autoridades mexicanos”.

Y que estos recursos de inteligencia que están usando pueden hacer que digan que “no solo hemos localizado al cuadro al mando, sino a toda la red, y ahora somos capaces de desmantelar a toda esta red”.

o

“Va a llevar tiempo, la persecución tras el 11 de septiembre llevó varios años y esta va a ser una misión que va a llevar varios años”, concluyó.

Sus declaraciones se dan luego de que hace unos días afirmó tener pruebas de que el líder del régimen venezolano Nicolás Maduro tiene actividades de narcotráfico en Venezuela.

Durante la audiencia de la Comisión Judicial del Senado de Estados Unidos, Patel fue cuestionado por el senador Lindsey Graham sobre si considera que Maduro opera un Estado narcoterrorista en Venezuela.

Ante la pregunta, el director del FBI afirmó que: “basado en la inteligencia en las investigaciones que estamos llevando, una gran parte de la cocaína que sale de Sudamérica su punto de salida es Venezuela”.

Y aseguró que esto lo hacen “usando puntos de navegación hasta Haití. Usan vías navegables por el Caribe hasta su punto de destino que es Estados Unidos y casaremos a cada uno de esos narcotraficantes”.

Graham le preguntó si Venezuela es un candidato para ser etiquetado como “Estado patrocinador del terrorismo bajo la ley de Estados Unidos”.

Patel insistió: “desde mi perspectiva entregaremos la inteligencia necesaria para cada uno que quiera operar contra estos estados”.

Esto se da luego de que el gobierno de la unión americana renovará el lunes su lista de las “redes de tráfico de cocaína más grandes del mundo”, un documento que mantiene a Venezuela como un país clave en el narcotráfico en la región.

Aviones de combate desplegados por EE. UU. en el Caribe - Foto: AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

"En tres o cuatro horas EE.UU. neutralizaría a Venezuela en un intercambio bélico": exoficial de inteligencia de EE. UU.

Fumigación aérea en Colombia - Foto EFE
Lucha contra las drogas

¿Debería Colombia volver a fumigar con glifosato y otros herbicidas los cultivos de coca ante la presión de Estados Unidos? Diego Molano y Wilson Ruiz lo analizan

Ingrid Betancourt | Foto: AFP
Ingrid Betancourt

"El acuerdo de paz instrumentalizó a las víctimas": Íngrid Betancourt cuestiona "impunidad" en sentencia de la JEP a exjefes de las Farc por secuestro

Niños | Foto Canva
Ponte al Día

La espiritualidad revela cómo criar hijos fuertes y equilibrados: claves para la infancia y la adolescencia

Gustavo Petro - Foto EFE/ Foto: Paola Holguín
Senado de Colombia

"Lamento que Petro esté tan desinformado": así logró el Senado de Colombia declarar grupo criminal y terrorista al Cartel de los Soles

