NTN24
Miércoles, 01 de octubre de 2025
Violencia en Colombia

Dirigentes políticos de oposición denuncian amenazas y atentados en diferentes regiones de Colombia: "falta apoyo y respaldo del Gobierno"

octubre 1, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Programa: La Noche
Luis Naranjo, dirigente político del Centro Democrático habló en NTN24 sobre el atentado que vivió el martes, mientras que el senador José Carreño, senador y expolicía, se refirió a las amenazas recibidas por parte del ELN.

Dos recientes hechos aumentan las alarmas de la oposición en Colombia, liderada principalmente por el partido político Centro Democrático.

El más reciente de ellos se dio el martes cuando el vehículo del exconcejal Luis Evelio Naranjo fue atacado con más 50 balazos en el municipio de Saravena, Arauca, un departamento fronterizo con Venezuela.

El primero ocurrió el pasado 23 de septiembre, día en el que el líder social y activista juvenil Yeimar Gamboa fue asesinado a tiros en el municipio de Chigorodó, en el departamento de Antioquia. Con apenas 20 años, Gamboa era candidato por el Centro Democrático al consejo municipal de juventud.

Aunque el líder político Naranjo —perteneciente también al Centro Democrático— logró sobrevivir al ataque criminal del martes, dos de sus escoltas resultaron heridos en el que fue el cuarto atentado armado que sufre el exconcejal desde el año 2016.

Luis Evelio Naranjo, dirigente político del Centro Democrático en Saravena, Arauca y reciente víctima del atentado terrorista en mención del que, para su fortuna, resultó ileso, habló sobre lo ocurrido en La Noche de NTN24, al igual que José Vicente Carreño, senador del Centro Democrático y expolicía, víctima de constantes amenazas por parte de la guerrilla del ELN.

"Lamentablemente fuimos víctimas de este acto tan tremendo y vil por parte de la insurgencia del ELN y es preocupante porque con muchos meses de anticipación teníamos esa información, pero no esperábamos que una acción de esa magnitud nos fuese a ocurrir", contó Naranjo.

El dirigente político dijo que la Unidad Nacional de Protección (UNP) hizo caso omiso a su solicitud para incrementar su seguridad. "Este hecho efectivamente se hubiese podido evitar y no tuviésemos en estos momentos la preocupación por los hombres de protección que resultaron fuertemente afectados si la UNP hubiese prestado la atención debida y necesaria para haber evitado este hecho", expresó.

Naranjo aseguró que la seguridad no ha prosperado debido a las pocas iniciativas por parte de la Presidencia. "El país tiene fuerzas militares y de policías capaces, lo que falta es ese apoyo y ese respaldo del Gobierno para que con el aparato militar del Estado respondan ante la necesidad que tiene el país en estos momentos de inseguridad", indicó.

Por otro lado, Carreño, que ha sido víctima de constantes amenazas por parte también de la guerrilla del ELN, mencionó que varios dirigentes amenazados han tenido que "sacar a la familia de la región", mientras que otros se han tenido que ir directamente.

"El ELN y las FARC han implantado la pena de muerte porque hacen lo que les da la gana con secuestros, con extorsiones, alrededor de mil ciudadanos han sido asesinados en lo que va corrido de estos tres años de este Gobierno", denunció Carreño.

Hugo Acero, sociólogo, columnista y consultor en seguridad, también hizo parte de La Noche de NTN24 para hablar del incremento en las cifras del sicariato.

"En los últimos años ha crecido este tipo de homicidio en un 40%. Si solamente tomamos el sicariato, el 66% de los asesinatos en Colombia se cometen por esta modalidad. Si uno le suma los muertos en atracos, además de los asesinatos que cometen los distintos grupos armados, ya estamos hablando del 74% de los homicidios ejecutados por la criminalidad organizada y común, pero particularmente la organizada", explicó Acero.

El consultor en seguridad señaló que frente a ese alto incremento no ve "por ningún lado" alguna estrategia del Gobierno para detener esa "creciente violencia homicida que se está incrementando en el país".

Ejercicio militar en Caracas, Venezuela - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Estamos entrando en una etapa de mayor oscuridad": Zair Mundaray sobre decreto de conmoción exterior firmado por Maduro en Venezuela

Nicolás Maduro | Foto: AFP
Estados Unidos y Venezuela

"Una posibilidad total": exoficial sobre versión de que Estados Unidos evalúa ataques a narcos dentro de Venezuela

Gustavo Petro/ Francisco Santos - Fotos EFE
Francisco Santos

"Petro no representa los intereses de Colombia": Francisco Santos sobre decisión de Estados Unidos de cancelarle la visa al presidente colombiano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu - EFE
Acuerdo

Se conocen algunos de los puntos del plan de Estados Unidos para poner fin de la guerra en Gaza; Netanyahu aceptó la propuesta de Trump

Agentes de ICE (AFP)
Estados Unidos

Polémico caso de uso excesivo de fuerza contra migrante ecuatoriana reaviva debate sobre políticas migratorias de Trump

