Viernes, 22 de agosto de 2025
Gobierno de Estados Unidos

"Esta ola de violencia reabre un capítulo oscuro en la historia del país": gobierno de Estados Unidos se pronuncia tras atentados en Colombia

agosto 22, 2025
Por: Luis Cifuentes
Atentado en Cali, Colombia - Foto: EFE
Atentado en Cali, Colombia - Foto: EFE
El Departamento de Estado de EE. UU. lamentó los atentados en Antioquia y Cali en una respuesta dada a NTN24.

Este jueves, Colombia vivió una jornada violenta tras dos atentados que se presentaron en el municipio de Amalfi, en Antioquia, y en Cali con un saldo de al menos 20 muertos y más de 70 heridos.

Tras los hechos terroristas en ambas regiones, el gobierno de Estados Unidos se pronunció sobre lo sucedido en respuesta a NTN24 desde el Departamento de Estado.

Estados Unidos condena el atroz acto de terrorismo en Antioquia, así como el reciente coche bomba en Cali”, señaló el gobierno estadounidense.

o

“Desafortunadamente, esta ola de violencia reabre un capítulo oscuro en la historia de Colombia. Bajo el liderazgo del presidente Trump, seguimos siendo implacables en la confrontación de redes criminales violentas y organizaciones terroristas que amenazan tanto a colombianos como a estadounidenses”, agregó.

A su vez, el gobierno de Donald Trump dijo lamentar “la trágica pérdida de vidas en Antioquia y Cali”. “Extendemos nuestras más profundas condolencias a las familias de las víctimas y nuestra inquebrantable solidaridad con el pueblo colombiano en busca de la paz”, subrayó.

En ese sentido, señaló que no tienen conocimiento de que haya ciudadanos estadounidenses entre las víctimas.

o

No tenemos conocimiento de ningún ciudadano estadounidense afectado por los ataques en Antioquia y Cali, Colombia. Estamos monitoreando la situación de cerca”, concluyó el Departamento de Estado.

