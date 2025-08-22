"Esta ola de violencia reabre un capítulo oscuro en la historia del país": gobierno de Estados Unidos se pronuncia tras atentados en Colombia

Este jueves, Colombia vivió una jornada violenta tras dos atentados que se presentaron en el municipio de Amalfi, en Antioquia, y en Cali con un saldo de al menos 20 muertos y más de 70 heridos.

Tras los hechos terroristas en ambas regiones, el gobierno de Estados Unidos se pronunció sobre lo sucedido en respuesta a NTN24 desde el Departamento de Estado.

“Estados Unidos condena el atroz acto de terrorismo en Antioquia, así como el reciente coche bomba en Cali”, señaló el gobierno estadounidense.

VEA TAMBIÉN "Estamos en un año preelectoral que históricamente ha sido sangriento en el país": oficial en retiro sobre atentados en Colombia o

“Desafortunadamente, esta ola de violencia reabre un capítulo oscuro en la historia de Colombia. Bajo el liderazgo del presidente Trump, seguimos siendo implacables en la confrontación de redes criminales violentas y organizaciones terroristas que amenazan tanto a colombianos como a estadounidenses”, agregó.

A su vez, el gobierno de Donald Trump dijo lamentar “la trágica pérdida de vidas en Antioquia y Cali”. “Extendemos nuestras más profundas condolencias a las familias de las víctimas y nuestra inquebrantable solidaridad con el pueblo colombiano en busca de la paz”, subrayó.

En ese sentido, señaló que no tienen conocimiento de que haya ciudadanos estadounidenses entre las víctimas.

VEA TAMBIÉN Hallan camión abandonado cargado con cilindros bomba cerca del vehículo que explotó en Cali o

“No tenemos conocimiento de ningún ciudadano estadounidense afectado por los ataques en Antioquia y Cali, Colombia. Estamos monitoreando la situación de cerca”, concluyó el Departamento de Estado.