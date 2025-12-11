NTN24
Shakira

Reaparece ganador del lamborghini de Shakira tras un año de recibir el premio: "Tu carrito lo vendí y está en África"

diciembre 11, 2025
Por: Redacción NTN24
Michael Mejía, ganador del Lamborghini de Shakira / FOTO: captura de pantalla - Instagram: @shakira
Sumario: A través de su cuenta oficial de Instagram, el joven confesó que pese a que era un honor tener el vehículo, no pudo conservarlo por mucho tiempo debido a los costos de mantenimiento.

Michael Mejía, el afortunado ganador del Lamborghini de Shakira, reapareció en sus redes sociales un año después de obtener el premio.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el joven confesó que pese a que era un honor tener el vehículo, no pudo conservarlo por mucho tiempo debido a los costos de mantenimiento.

Por esta razón, tomó la decisión de vender el Lamborghini que fue utilizado por la colombiana en el videoclip de su éxito ‘Soltera’.

“Hace un año me cambiaste la vida. Ganarme este premio no solo me brindó tranquilidad financiera, sino que unió aún más a mi familia. Tuve que confrontar al mundo entero opinando sobre mí y conectar con una seguridad interior profunda y ahora más que nunca valoro la privacidad y los momentos fuera de estas pantallas”, indicó.

o

“El premio mayor fue tener tu reconocimiento como artista, te admiro, eres una Diosa y realmente ha sido un honor coincidir en esta vida contigo. También tuve que entender que el desapego es la herramienta más poderosa para poder sanar y crecer, lloré en tu carro y también sané”, agregó.

El joven también confesó: “Tu carrito lo vendí, ahora está en muy buenas manos, nada más y nada menos que en África, Waka Waka. Gracias mil gracias por tanto. Espero verte pronto y poder sentarnos y hablar un día sobre todo esto, sobre el arte y poder crear juntos, ese es mi sueño”.

El talentoso artista plástico oriundo de Ibagué, Colombia, logró a través de un dibujo y una animación convencer a Shakira para ser el ganador del lamborghini que fue rifado hace un año.

Mejía publicó el pasado diciembre el video para participar en el concurso en el que la creatividad fue su mejor aliado para ser el ganador del sorteo.

“El ganador de mi carrito es Michael Mejía. Estoy muy contenta por ti Michael. Sé que le has puesto mucha dedicación y cariño, se nota, no solamente el talento que tienes, sino la determinación”, indicó la cantante.

Tras recibir el vehículo, Mejía habló con NTN24 y aseguró que el premio ha impulsado su carrera, brindándole reconocimiento mundial y un crecimiento exponencial en sus redes sociales. "El sueño de todos los artistas es tener visibilidad y lo que ha hecho Shakira realmente es darme reconocimiento y llegar a todos los rincones del mundo con mi arte".

