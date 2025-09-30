NTN24
Gustavo Petro

"Estamos ante un presidente totalmente descontrolado, decidido a llevar al país al caos, sin capaz de darnos seguridad": Paloma Valencia sobre peligrosos señalamientos del presidente Petro

septiembre 30, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
La senadora Paloma Valencia ofreció una entrevista en La Noche de NTN24 para hablar de los señalamientos de Petro y las crecientes arremetidas contra la oposición.

El presidente Gustavo Petro no para sus ataques y mensajes estigmatizantes contra líderes de la oposición democrática, en las últimas horas el jefe de Estado señaló a la senadora Paloma Valencia de ser cómplice de los falsos positivos.

Las polémicas declaraciones de Petro surgieron después de que la legisladora por el Centro Democrático cuestionara el discurso público del presidente Petro en Nueva York, lo que derivó en la revocación de su visa.

“Es bochornoso que un presidente de un país democrático vaya a otro país a decirle al ejército que no obedezca al comandante en jefe. Eso es una falta de respeto. Imagine, Petro, aquí estaba bravo porque los alcaldes viajaban al exterior para evitar la descertificación. Y a él se le ocurre pararse en Nueva York a decirle al ejército de Estados Unidos que desconozca al presidente Trump”, escribió Valencia en su cuenta de X.

o

Tras esto, el mandatario respondió asegurando que, supuestamente, la senadora es "cómplice del asesinato" de miles de jovenes.

“Es bochornoso que los presidentes no pidan que los ejércitos no provoquen crímenes contra la humanidad. Como usted, Paloma, fue cómplice del asesinato de 6.402 jóvenes asesinados por las armas oficiales, no lo siente”, aseguró Petro en X.

Tras esto, líderes políticos y precandidatos presidenciales rechazaron las acusaciones de Petro y expresaron su apoyo hacia la legisladora, quien además anunció acciones legales contra el presidente.

El exmandatario Álvaro Uribe y el precandidato presidencial Miguel Uribe Londoño emitieron mensajes de rechazo hacia los señalamientos de Petro.

Justamente la senadora Paloma Valencia ofreció una entrevista en La Noche de NTN24 para hablar de los señalamientos de Petro y las crecientes arremetidas contra la oposición.

“Petro ha venido subiéndole el volumen al odio, enrareciendo el ambiente político, generando señalamientos, generando estigmatización”, dijo.

Asimismo, Valencia recordó las decenas de publicaciones que Petro realizó contra el exsenador Miguel Uribe Turbay antes de su asesinato: “Ni siquiera después del asesinato tan horrible del que fue víctima nuestro amigo, nuestro compañero Miguel Uribe. Un asesinato, porque es que aquí hay que recordar que Miguel no se murió, a Miguel lo mataron, y lo mataron después de que hubiera pedido el reforzamiento de su seguridad, después de que el presidente Petro, insistentemente, como lo ha hecho conmigo, lo señalara”.

o

Sobre el más reciente señalamiento en su contra, Valencia aseguró que "el presidente Petro está cometiendo un delito" y aclaró: "yo ni soy cómplice, ni he cometido delitos jamás en mi vida. La diferencia entre Petro y yo, es que yo he tenido una posición vertical durante toda la vida, como la ha tenido mi familia, en contra de todo tipo de violencia. Yo jamás he estado implicada, ni he pertenecido a grupos que hayan asesinado magistrados, Ni que se hayan tomado el palacio de justicia, ni he pertenecido a organizaciones que asesinen o secuestran, ni muchísimo menos, cualquier tipo de complicidad con cualquier delito".

Y añadió: "yo lo que siento aquí, es que estamos realmente teniendo un presidente completamente descontrolado. Un presidente que está decidido a llevar ese país al caos, y que por otro lado, es incapaz de darnos seguridad".

Sobre los cuestionamientos frente a Petro sobre su capacidad para gobernar y los recientes escándalos en su gestión, Valencia aseguró que el mandatario intenta "llenar los zapatos de Chávez", sin embargo, "no tiene ni su popularidad ni su carisma".

"Es un presidente mediocre, ridículo, que verdaderamente lo que causa es vergüenza para muchos colombianos", agregó.

Por otra parte, Valencia confirmó que tomará medidas legales en contra de Petro por cuenta de sus recientes comentarios: "hemos procedido a solicitar medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque es que los señalamientos del presidente, como lo estábamos diciendo, alientan a que alguien nos asesine".

o

"Este es un presidente que, como lo decíamos, está desbordado, pero además es peligroso. Es un peligro porque en un ambiente de polarización política, en un ambiente de violencia como esto, es lo único que está haciendo es tratando de echar gasolina y fósforos a ver si de alguna manera prende", sentenció.

Hernán Cadavid, congresista del Centro Democrático, también hizo presencia en La Noche de NTN24 para referirse a los ataques el Gobierno Petro hacia los opositores.

El legislador también se refirió a la lamentable muerte de su colega Miguel Uribe: "Nosotros llevamos menos de dos meses de haber enterrado a un gran compañero, que dio la lucha aquí, en estos salones del Congreso de la República, y que no podemos olvidar la gravedad de lo que sucedió”.

"Este país estaba acostumbrado a que sí, la violencia venía de los violentos, pero nunca el discurso de odio venía de los gobiernos, y como si no bastara lo que ha sucedido tan grave, pues ahora la emprende contra la senadora Paloma Valencia, miembro del partido oposición Nuestro Centro Democrático", agregó.

Asimismo, señaló que la oposición vive una escalada de violencia que no ha cesado desde el asesinato de Uribe Turbay: "hace unas escasas horas un nuevo atentado contra otro dirigente en la región de Arauca, por fortuna se salvó. Hace escasos días asesinaron a un joven miembro candidato a los Consejos Municipales de la Juventud, miembro del Centro Democrático en Chigorodó, Antioquia".

