Disidentes venezolanos denuncian en NTN24 amenazas del régimen de Maduro en el extranjero: "Hoy hay persecución transnacional en territorio colombiano"

La situación de líderes políticos, activistas, disidentes y periodistas venezolanos en el exilio, quienes han dejado su país por la amenaza del régimen de Nicolás Maduro, se ha vuelto un tema de debate en los últimos días tras acontecimientos como el atentado del que fueron víctimas dos activistas en Bogotá, Colombia.

Bajo ese escenario ha causado preocupación la amenaza que lanzó el ministro del Interior y Justicia del régimen de Venezuela, Diosdado Cabello, contra Orlando Avendaño, miembro del Consejo Asesor de la Fundación Descenso.

Y es que Avendaño denunció mediante sus redes sociales que el segundo al mando en el régimen amenazó con atentar contra su vida, así como la de disidentes en Madrid, Panamá o Colombia.

En un video, Cabello insinuó que si ocurren atentados contra venezolanos en el extranjero sería culpa de María Corina Machado, la principal líder opositora y reciente ganadora del Premio Nobel de Paz 2025.

En entrevista con NTN24, Avendaño se refirió a dicha amenaza y señaló: "No la puedo tomar a la ligera (...) Esta amenaza sucede al intento de asesinato de dos disidentes venezolanos en Bogotá. Sabemos lo que ocurrió con el teniente Ojeda en Chile, que también fue secuestrado. A mí particularmente ya me había llegado otra amenaza por una fuente diferente".

El también periodista venezolano dijo que Cabello había dicho que había atentados planeados en su contra, según él, organizados por María Corina Machado, lo que consideró como "un completo despropósito".

En esa misma línea, Ana Karina García, directora de la fundación Juntos se Puede, también denunció hostigamientos contra su equipo y familia en territorio colombiano.

"Hoy hay persecución transnacional en territorio colombiano y el Gobierno de Colombia no está dando respuestas de protección frente a esta situación", afirmó García.