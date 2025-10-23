NTN24
Jueves, 23 de octubre de 2025
Padrino López

Vladimir Padrino López desafía a la administración Trump al afirmar que cualquier operación de la CIA en Venezuela "fracasará"

octubre 23, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Vladimir Padrino López/ Donald Trump - Fotos EFE
El ministro de Defensa del régimen de Nicolás Maduro dijo que ya sabían que "la CIA está presente" en Venezuela.

Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de Nicolás Maduro, dijo el jueves que cualquier operación de la CIA contra Venezuela "fracasará", después de que el presidente de Estados Unidos Donald Trump autorizara una acción encubierta contra la nación sudamericana.

"Sabemos que la CIA está presente" en Venezuela, aseguró el ministro Vladimir Padrino. "Podrán meter no sé cuántos cuerpos adscritos a la CIA en operaciones encubiertas desde cualquier flanco de la nación y cualquier intento fracasará como han fracasado hasta ahora", consideró.

Trump reveló la semana pasada que había autorizado una acción encubierta de la CIA contra Venezuela y que estaba considerando ataques contra los carteles de la droga en tierra tras haber conseguido un "dominio marítimo" con el despliegue militar ordenado en el Caribe.

Padrino López, según indicó, estaba supervisando ejercicios militares a lo largo de la costa de Venezuela en respuesta al despliegue de dicha flota militar estadounidense en el Caribe.

"No tenemos por qué estar haciendo un relato de todas las conquistas y las victorias de la revolución bolivariana para preservar la paz de este país y mantenerlo de pie y con dignidad, ya el pueblo lo conoce y sabemos que la CIA está presente no solamente en Venezuela", expresó el jueves.

Washington, por su parte, argumenta que sus activos militares en el Caribe están destinados a operaciones antidrogas, pero Caracas cree que son parte de un intento por derrocar a Maduro, cabeza del Cartel de los Soles al que la administración Trump denominó organización terrorista.

Cerca de 40 personas han muerto en recientes ataques estadounidenses contra embarcaciones en el Caribe, que según sus países y seres queridos eran principalmente civiles, incluidos pescadores en el mar.

Los expertos, entretanto, así como entidades como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), han cuestionado la legalidad de utilizar fuerza letal en aguas extranjeras o internacionales contra sospechosos que no han sido interceptados o interrogados, lo que podría incurrir en "ejecuciones extrajudiciales".

El régimen de Maduro ha tratado de acudir a ayuda internacional contra lo que asegura son crímenes a mar abierto, mientras que la oposición y otros sectores extranjeros acusan al poder de Venezuela de cometer crímenes de lesa humanidad, además de las acusaciones de Estados Unidos al Cartel de los Soles por narcotráfico y otros delitos.

"Todas las acciones que estamos haciendo es para alcanzar un punto óptimo para evitar y contrarrestar la amenaza militar desplegada en el Caribe, grosera amenaza militar contra la región y además para proteger internamente de cualquier acto de desestabilización al país", señaló el ministro de Defensa del régimen.

