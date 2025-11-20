Nicolás Maduro anunció que celebrará su cumpleaños en el estadio Monumental: "Lo vamos a llenar mucho más que Karol G"

El líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, anunció que el próximo 23 de noviembre celebrará su cumpleaños en el Estadio Monumental en un evento que se da en medio de la presión que ejerce Estados Unidos en el Caribe con su despliegue militar.

“El próximo domingo cumplo años y están invitados al Monumental al gran concierto que vamos a dar”, expresó Maduro en medio de uno de sus discursos.

Asimismo, el líder del régimen aseveró que el estadio Monumental, considerado uno de los más grandes de su país y donde celebrará su cumpleaños el próximo 23 de noviembre, estará totalmente lleno.

“Lo vamos a llenar mucho más que Karol G y los que estuvieron el sábado. Vamos a meter más gente que Old School y vamos a gozar más que ellos”, afirmó Nicolás Maduro.

VEA TAMBIÉN Casa Blanca lanza contundente mensaje respecto al narcoterrorismo en la región y apunta nuevamente contra Colombia o

El acto se convertiría en una estrategia por parte del régimen para que los venezolanos acudan ese mismo día a votar en la cuarta Consulta Popular del año, por lo que dejó ver en su discurso.

“Pero antes de ir al Monumental, el 23 de noviembre, todos los vecinos, todas las vecinas, toda la juventud a votar en los centros electorales de los circuitos comunales por los proyectos de la comunidad”, afirmó Maduro.

Estas declaraciones de Nicolás Maduro se dan luego de que la administración de Donald Trump intensificara su pie de fuerza en la región especialmente en aguas del mar Caribe.

Asimismo, este pronunciamiento se da tan solo días después de que el secretario de Estado de los EE. UU., Marco Rubio, anunciara que, a partir del próximo lunes 24 de noviembre, el ‘Cartel de los Soles' será oficialmente designado como organización terrorista extranjera.

“El Departamento de Estado tiene la intención de designar al cartel de los Soles como organización terrorista extranjera (FTO), con efecto a partir del 24 de noviembre de 2025. Con sede en Venezuela, el cartel de los Soles es dirigido por Nicolás Maduro y otros altos cargos del régimen ilegítimo de Maduro que han corrompido al ejército, los servicios de inteligencia, la legislatura y la judicatura de Venezuela”, se indica en el comunicado emitido por esta entidad al mando de Rubio.