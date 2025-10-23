Régimen detiene en Táchira a médico veterinario en nuevo recrudecimiento de persecución política en Venezuela

Dirigentes políticos de la oposición en Táchira han denunciado una nueva detención, en medio de una nueva ola de persecución por parte de agentes del régimen de Maduro.

VEA TAMBIÉN Agentes del régimen entran violentamente a un centro médico en Mérida y secuestran al doctor Pedro Fernández o

Dos días después de conocerse la detención del médico urólogo Pedro Fernández en su consultorio, en el estado Mérida, el Sebin secuestra a Luis "Balo" Farías en San Cristóbal, estado Táchira.

Luis "Balo" es médico veterinario y tuvo un breve paso por la política al lanzar su nombre a las primarias de la oposición (2023) en las que se elegiría el candidato a las presidenciales y que terminó ganando con arrolladora mayoría María Corina Machado.

Sin mayor explicación, encapuchados del régimen entraron al conjunto residencial donde vive "Balo", violentaron la puerta y se lo llevaron a la fuerza, según testimonios del condominio.

VEA TAMBIÉN Concejal Yorbin García detenido durante actos de plegaria por José Gregorio Hernández en Isnotú o

Horas más tarde, los allegados pudieron conocer que el fiscal encargado del caso es Richard Coy y que el tribunal asignado es el 7mo de Control.

Sus familiares denunciaron que a "Balo" le sembraron panfletos.