Disturbios en el Movistar Arena en Bogotá obligaron a cancelación del concierto del grupo Damas Gratis: así quedó puerta vulnerada

El concierto de la agrupación argentina Damas Gratis, pactado para desarrollarse en Bogotá este miércoles 6 de agosto en el coliseo Movistar Arena, tuvo que ser cancelado debido a unos disturbios.

Varios testigos han denunciado en las redes sociales que la pelea se desató entre presuntos hinchas de equipos de fútbol. Muchos se lamentaron por no poder disfrutar en paz de la popular cumbia argentina.

En uno de los videos compartidos por personas en inmediaciones del Coliseo se observa que la puerta 5 del Coliseo fue vulnerada y que por allí, varias personas que se encontraban afuera, entraron sin boleta al escenario.

“Esto ya es el colmo. Ni un bendito concierto se puede disfrutar en paz ya. Una toma por parte de inadaptados y una pelea campal de hinchadas al interior del Movistar Arena. Que ridiculez. Y de seguridad y logística, ni hablemos”, expresó uno de los internautas que compartieron imágenes del evento.

Los desmanes suceden el mismo día en que la Alcaldía de Bogotá anunció la construcción de un nuevo reciento deportivo.

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, confirmó este miércoles la capacidad del nuevo estadio de la ciudad en el marco del cumpleaños número 487 de la capital colombiana.

El grupo Sencia, encargado de la administración y operación de varios espacios en Bogotá, compartió el anuncio de Galán en medio del mismo post en el que confirmó que la construcción del nuevo recinto futbolero no afectaría las actividades del actual Estadio Nemesio Camacho 'El Campín'.

Dichos eventos incluyen, desde luego, los partidos que disputan los equipos de fútbol en la capital por competencias como la liga y copa locales, o próximos encuentros internacionales.

El anuncio llega en un momento en el que los aficionados capitalinos vivían momentos de incertidumbre tanto por el lugar en el que sus equipos iban a disputar sus partidos, como por el aforo que tendría el nuevo estadio, reclamando que la ciudad merecía una capacidad mayor a la que tiene 'El Campín' (39.000).