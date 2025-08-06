NTN24
Miércoles, 06 de agosto de 2025
Miércoles, 06 de agosto de 2025
Bogotá

Disturbios en el Movistar Arena en Bogotá obligaron a cancelación del concierto del grupo Damas Gratis: así quedó puerta vulnerada

agosto 6, 2025
Por: Redacción NTN24
Movistar Arena (EFE)
Movistar Arena (EFE)
Varios testigos han denunciado en las redes sociales que la pelea se desató entre presuntos hinchas de equipos de fútbol

El concierto de la agrupación argentina Damas Gratis, pactado para desarrollarse en Bogotá este miércoles 6 de agosto en el coliseo Movistar Arena, tuvo que ser cancelado debido a unos disturbios.

Varios testigos han denunciado en las redes sociales que la pelea se desató entre presuntos hinchas de equipos de fútbol. Muchos se lamentaron por no poder disfrutar en paz de la popular cumbia argentina.

o

En uno de los videos compartidos por personas en inmediaciones del Coliseo se observa que la puerta 5 del Coliseo fue vulnerada y que por allí, varias personas que se encontraban afuera, entraron sin boleta al escenario.

“Esto ya es el colmo. Ni un bendito concierto se puede disfrutar en paz ya. Una toma por parte de inadaptados y una pelea campal de hinchadas al interior del Movistar Arena. Que ridiculez. Y de seguridad y logística, ni hablemos”, expresó uno de los internautas que compartieron imágenes del evento.

Los desmanes suceden el mismo día en que la Alcaldía de Bogotá anunció la construcción de un nuevo reciento deportivo.

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, confirmó este miércoles la capacidad del nuevo estadio de la ciudad en el marco del cumpleaños número 487 de la capital colombiana.

El grupo Sencia, encargado de la administración y operación de varios espacios en Bogotá, compartió el anuncio de Galán en medio del mismo post en el que confirmó que la construcción del nuevo recinto futbolero no afectaría las actividades del actual Estadio Nemesio Camacho 'El Campín'.

o

Dichos eventos incluyen, desde luego, los partidos que disputan los equipos de fútbol en la capital por competencias como la liga y copa locales, o próximos encuentros internacionales.

El anuncio llega en un momento en el que los aficionados capitalinos vivían momentos de incertidumbre tanto por el lugar en el que sus equipos iban a disputar sus partidos, como por el aforo que tendría el nuevo estadio, reclamando que la ciudad merecía una capacidad mayor a la que tiene 'El Campín' (39.000).

Temas relacionados:

Bogotá

Disturbios

Música

Concierto

Conciertos

Movistar

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Se le ha desconocido su presunción de inocencia y se ha mancillado su honor": Jaime Granados, abogado del expresidente Álvaro Uribe

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Si me trata así la persona que la va a defender, no me puedo imaginar el que la está acusando": madre de María Oropeza denuncia trato hostil por parte del defensor público de Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"Lamentablemente en Venezuela es un delito pensar diferente": hermanas de activista político desaparecido

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Caso Bolsonaro: ¿se criminaliza la política o se castiga un delito?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

El día del infierno en la Tierra: se cumplen 80 años del bombardeo nuclear en Hiroshima y Nagasaki en medio de tensiones políticas entre potencias

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuáles son los 3 conflictos globales que representan una amenaza a la especie humana?

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Visitante observa cuadro de la tragedia de Hiroshima - Foto EFE
Hiroshima

El día del infierno en la Tierra: se cumplen 80 años del bombardeo nuclear en Hiroshima y Nagasaki en medio de tensiones políticas entre potencias

Vicky Dávila - EFE
Colombia

"Petro quiere quedarse porque él en el fondo es como Chávez, como Maduro, como Fidel y puede ser peor": precandidata Vicky Dávila lanza advertencias sobre el Gobierno Petro

Foto de referencia (AFP)
Marina

Alto mando de la Marina de EE. UU. lanza advertencia sobre el Ejército venezolano: "no es una nación estable"

Bill y Hillary Clinton - Foto AFP
Caso Jeffrey Epstein

Comisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos cita a Bill y Hillary Clinton en investigación por caso Epstein

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Dina Boluarte, presidente de Perú - Foto EFE
Perú

Gobierno de Perú rechaza declaraciones del presidente Petro sobre supuesta apropiación de un territorio colombiano

Más de Actualidad

Ver más
Protestas contra régimen de Cuba - AFP
Cuba

"La situación sigue peor": disidente cubana en España tras cumplirse cuatro años del 11J

Placa policial de oficial del Departamento del Sheriff del Condado de L.A. - Foto AFP
Los Ángeles

Luto en Los Ángeles por explosión en centro de entrenamiento policial que deja hasta el momento tres fallecidos: esto han dicho las autoridades

Dahud Hanid Ortiz - Foto Enviado Presidencial Especial para Asuntos de Rehenes
Liberados

"Probablemente está en custodia de una agencia de Estados Unidos": exdetenido en Venezuela revela en NTN24 cual sería el paradero de Dahud Hanid Ortiz

Opinión

Ver más
Arturo McFields El Salvador

Dictadura: El Salvador apuesta por “el hombre fuerte” y las instituciones débiles

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

¿Ajusticiamiento de la Justicia en Colombia?

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Protestas contra régimen de Cuba - AFP
Cuba

"La situación sigue peor": disidente cubana en España tras cumplirse cuatro años del 11J

Un gran espectáculo planetario durante el mes de julio premiará a los madrugadores - Foto NASA
Astronomía

El espectáculo astronómico del mes de julio ocurrirá a la madrugada: fechas, horarios e indicaciones para verlo

Muñeca Barbie (AFP)
Barbie

Los diseñadores que influyeron a que la Barbie se convirtiera en una pieza de colección murieron en un trágico accidente de tráfico

Placa policial de oficial del Departamento del Sheriff del Condado de L.A. - Foto AFP
Los Ángeles

Luto en Los Ángeles por explosión en centro de entrenamiento policial que deja hasta el momento tres fallecidos: esto han dicho las autoridades

Filadelfia albergó el partido entre Chelsea y Palmeiras en el Mundial de Clubes. (EFE)
Filadelfia

Filadelfia, la ciudad en donde se escribió la historia de Estados Unidos en la que el Mundial de Clubes tuvo un capítulo aparte

Donald Trump, presidente de EE.UU. - Foto: EFE
Aranceles

"Aranceles en la política del presidente Trump son los 'Marines' del siglo XXI, son la punta de lanza para instrumentalizar sus caprichos": Daniel Zovatto

Alias Fito - AFP
Ecuador

Corte Nacional de Justicia de Ecuador confirmó que alias 'Fito' será extraditado a Estados Unidos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano