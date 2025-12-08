NTN24
Lunes, 08 de diciembre de 2025
DDHH VENEZUELA

"Lo mataron lentamente": Hija del exgobernador Alfredo Díaz denuncia que a su padre le negaron el derecho a la vida

diciembre 8, 2025
Por: Redacción NTN24
Alfredo Díaz, exgobernador de Nueva Esparta
Explicó que antes de ser encarcelado en noviembre de 2024, su padre buscaba salir de Venezuela en busca de asistencia médica debido a complicaciones de salud.

"A mi padre lo mataron lentamente", aseguró Daliannys Díaz, hija del exgobernador del estado Nueva Esparta, Alfredo Díaz, quien murió bajo custodia del régimen venezolano en El Helicoide, el mayor centro de torturas del país.

"Padecía de una enfermedad que debía de ser atendida, y en Venezuela no podía. Cuando lo detienen se les dio conocimiento de que debía ser atendido, y le hicieron caso omiso. En un año y días lo mataron, mi padre diariamente sufría secuelas como desmayos, falta de oxígeno, fuertes dolores en el pecho e incluso convulsiones", explicó la joven al denunciar que a su padre le negaron el derecho a la vida.

Detalló que el político zuliano se desplomó en su celda delante sus compañeros el pasado 6 de diciembre.

Daliannys finalizó el video difundido en las redes sociales, destacando que el político opositor siempre se mantuvo firme a sus principios y nunca se vendió.

"Mi padre nunca se vendió. Decía que había tres opciones: el exilio, la cárcel o la muerte. Murió como siempre quiso: en la batalla y luchando por Venezuela".

Alfredo Díaz fue arrestado en un contexto de crisis poselectoral desatada tras las controvertidas elecciones de julio de 2024 en las que Maduro se autoproclamó para un tercer mandato, mientras la oposición denunció fraude y reivindica el triunfo del opositor Edmundo González Urrutia, en el exilio.

El ministerio para el Servicio Penitenciario informó el domingo el fallecimiento del opositor de 56 años, señalado por "terrorismo" e "instigación al odio".

"Estaba siendo procesado, con plena garantía de sus derechos, de acuerdo al ordenamiento jurídico y al respeto de los derechos humanos y su defensa jurídica", indicó el ministerio en un comunicado.

"El día sábado 06 diciembre de 2025, aproximadamente a las 06:33 horas, el ciudadano Alfredo Javier Díaz manifestó síntomas compatibles con un infarto del miocardio (...) fue trasladado al Hospital Clínico Universitario; donde ingresó y al tratar de estabilizarlo, lamentablemente falleció minutos después", agregó el texto.

