Martes, 18 de noviembre de 2025
Agujero negro

Un hallazgo sin precedentes revela pistas del comportamiento oculto de la materia cerca de los agujeros negros

noviembre 18, 2025
Por: Laura Talero Rojas
Agujero negro | Foto Canva
El telescopio XL-Calibur captó materia alrededor del agujero Cygnus X-1 que está a siete mil años luz a distancia de la Tierra.

La materia que rodea a los agujeros negros se encuentra en forma de disco de acreción. Son gases y polvo que giran alrededor del agujero negro y se calientan a temperaturas extremas, emitiendo rayos X.

Hasta el momento no se tenia conocimiento de la medición de lo que rodeaba el agujero negro. Sin embargo, en un reciente estudio publicado en la revista científica The Astrophysical Journal, se logró tener pistas de lo que giraba alrededor de este fenómeno espacial.

El telescopio XL-Calibur, una herramienta de rayos X transportado por globo que estudia agujeros negros y estrellas de neutrones y que fue lanzado desde julio del 2024 desde Esrange, Suecia, y recuperado de Kugluktuk, Canadá, tras casi seis días de vuelo observó al agujero negro Cygnus X-1 en su “estado duro”.

El hecho es importante ya que el Cygnus X-1 es una fuente de rayos X galáctica en la constelación del Cisne, ampliamente considerada como el primer agujero negro confirmado.

Al observarlo en su “estado duro” prevalecen los procesos de alta energía de la corona plasmática que rodea el agujero negro. Los datos capturados por instituciones académica y por la NASA revelan asombrosas pistas.

“Combinando estos datos con los de los satélites de la NASA como IXPE, es posible que pronto tengamos suficiente información para resolver preguntas de larga data sobre la física de los agujeros negros en los próximos años”, comentó Henric Krawczynski, investigador principal del proyecto de la Universidad de Washington.

Sobre la importancia que tuvo el telescopio XL-Calibur en la captura que este genera, Ephraim Gau, integrante del estudio, recalcó que es esencial investigar fenómenos que no pueden apreciarse con imágenes convencionales desde la Tierra.

“La polarización es útil para aprender sobre todo lo que sucede alrededor del agujero cuando no podemos tomar imágenes normales desde la Tierra”, enfatizó Gau.

Actualmente en el espacio orbitan cantidades de agujeros negros, que en su paso se han convertido en agujeros negros primordiales, dando origen a nuevos fenómenos.

De esta manera el desarrollo del telescopio XL-Calibur está siendo indispensable para responder preguntas que aún no tienen respuestas sobre los misterios del espacio, según los científicos.

