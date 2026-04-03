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Domingo, 05 de abril de 2026
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Donald Trump

Donald Trump afirmó que Estados Unidos podría reabrir fácilmente el estrecho de Ormuz "con un poco más de tiempo"

abril 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump - Foto AFP
Donald Trump - Foto AFP
En su mensaje, publicado en su plataforma Truth Social, Trump no explicó cómo podría Estados Unidos poner fin al control iraní sobre la vía marítima de Ormuz ni a qué petróleo se refería.

El presidente Donald Trump dijo este viernes que Estados Unidos podría "abrir" de nuevo el estrecho de Ormuz y "tomar el petróleo" con "un poco más de tiempo".

En su mensaje, publicado en su plataforma Truth Social, Trump no explicó cómo podría Estados Unidos poner fin al control iraní sobre la vía marítima de Ormuz ni a qué petróleo se refería.

"Con un poco más de tiempo, podemos abrir fácilmente el estrecho de ormuz, tomar el petróleo y hacer una fortuna. ¿sería un 'manantial' para el mundo?", publicó Trump.

Trump dijo el martes que los países que no se han sumado a la guerra de Oriente Medio, pero que están lidiando con la escasez de combustible deberían "ir a buscar su propio petróleo" en el estrecho de Ormuz.

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El mandatario dijo que los países "que se negaron a involucrarse" deberían "tomar algo de valor, ir al estrecho y simplemente tomarlo", y agregó que Estados Unidos no los ayudaría.

“A todos esos países que no pueden conseguir combustible para aviones por culpa del Estrecho de Ormuz, como el Reino Unido, que se negó a involucrarse en la decapitación de Irán, les tengo una sugerencia: Primero, compren a Estados Unidos, tenemos de sobra; y segundo, ármense de valor, vayan al Estrecho y ¡tómenlo!”, escribió el mandatario.

“Tendrán que aprender a defenderse, Estados Unidos ya no estará ahí para ayudarlos, igual que ustedes no estuvieron ahí para nosotros. Irán ha sido, esencialmente, diezmado. Lo más difícil ya pasó. ¡Vayan a buscar su propio petróleo!”, agregó.

Minutos después, Trump reprochó a Francia ser "muy poco útil" en los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra Irán.

"Francia no autorizó que aviones con suministros militares dirigidos a Israel sobrevolaran su territorio. ¡Francia ha sido muy poco útil frente al 'carnicero de irán', que fue eliminado exitosamente!", escribió el jefe de estado.

Cabe recordar que desde que iniciaron los ataques, el pasado 28 de febrero, de Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán, Washington no ha recibido el apoyo que esperaba principalmente de los países de la OTAN.

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