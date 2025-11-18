NTN24
Martes, 18 de noviembre de 2025
Rick Scott

"Es importante que Maduro viaje a Rusia o China": el senador Rick Scott analiza en NTN24 posible intervención terrestre en Venezuela

noviembre 18, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Club de Prensa
El congresista republicano, en entrevista con Club de Prensa de NTN24, consideró que las acciones del Gobierno tienen a Maduro “con los días contados en el poder”.

El senador republicano Rick Scott ofreció una entrevista al programa Club de Prensa en la que se pronunció sobre el panorama al que se enfrenta la cabeza del régimen venezolano, Nicolás Maduro, en medio del despliegue de Estados Unidos en el Caribe.

“Los días en el poder de Nicolás Maduro están contados gracias al presidente Trump y Marco Rubio por su decisión contra los narcotraficantes”, afirmó el senador en la entrevista para NTN24.

El congresista se refirió, además, a las posibilidades que le restan a Maduro ante la fuerte presión ejercida por Washington en su despliegue contra el narcotráfico. “Es importante que Maduro viaje a Rusia o la China comunista, a otro país”, manifestó.

“Los narcotraficantes son terribles para nuestras familias. La posición de Maduro en Estados Unidos es difícil. Él no es el presidente de Venezuela sino el jefe de un cartel de drogas, el Cartel de los Soles”, remarcó.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que ocurra una incursión terrestre en Venezuela, el senador reveló que, aunque no lo sabe, la respuesta de Estados Unidos al narcotráfico ha sido “muy fuerte”.

“Es importante tener presenta la seguridad de la gente de Venezuela, espero que haya un nuevo líder en Venezuela, con María Corina Machado y Edmundo González”, afirmó.

También se pronunció sobre la posición del presidente colombiano, Gustavo Petro, respecto al narcotráfico y un reciente pronunciamiento de Trump en el que dijo que hay muchas fábricas de cocaína en Colombia.

“Esperamos que se puedan cerrar (las fábricas). Es una decisión del presidente Trump. Es importante para la salud de mis nietos, familias de Estados Unidos y para las oportunidades de los venezolanos”, afirmó.

Además, tuvo duras palabras dirigidas hacia el presidente Petro sobre el que dijo que “es un aliado de los narcotraficantes”. “Es una persona de extrema izquierda. Estuvo en el M19, es un terrorista y es una persona muy mala”, sintetizó.

Mencionó que, en ese sentido, la seguridad del hemisferio será “buena” después de que Petro, Maduro y Ortega dejen el poder. "Todos los países cerca serían seguros”, consideró.

