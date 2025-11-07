El video del contundente mensaje que el jefe del Comando Sur le envió a los efectivos a bordo del poderoso buque anfibio desplegado en el Caribe

El Comando Sur de Estados Unidos reveló este viernes un video en el que se escucha el contundente mensaje que el comandante Alvin Holsey le envió a los soldados e infantes de marina a bordo del buque anfibio de asalto USS Iwo Jima.

Holsey, jefe del Comando Sur, se dirigió a los efectivos del Iwo Jima desplegado en el Caribe que, al igual que el resto de las flotas militares con miles de efectivos, tiene como objetivo hacer frente a los carteles de la droga de la región, incluido el Cartel de los Soles que el Gobierno de Donald Trump designó organización terrorista encabezada por Nicolás Maduro.

El comandante, cabe resaltar, hizo presencia desde el miércoles en el Caribe para observar la acción del buque de asalto y revisar las "prioridades de desarticular el narcotráfico y proteger la patria", según informó previamente el Comando Sur en sus redes sociales.

En el nuevo video compartido este viernes, sin embargo, se muestra a Holsey tomar la vocería para transmitirles unas palabras a sus compañeros que estaban en el buque.

"Hoy quiero subir a bordo solo para dar las gracias. Es un honor para mí estar hoy a bordo del Iwo, que lleva consigo un orgulloso legado que simboliza el coraje, el sacrificio y la determinación estadounidenses. La gente común no entiende lo que hacemos, y les digo que lo que hacemos es diferente. Aspiramos a su grandeza y creemos en su trabajo en equipo", expresó Holsey.

Como jefe del Comando Sur, Holsey prosiguió con unas palabras más específicas respecto a la labor que él y su equipo realizan, dejando claras las funciones y prioridades que como equipo estadounidense les competen.

"Para ser claros, somos una organización de combate. Nuestro deber más fundamental es apoyarlo desde la Constitución y garantizar la seguridad y la protección del pueblo estadounidense. Y el equipo que hay aquí es el compendio de una fuerza de combate letal y un equipo de combate letal", apuntó en un contundente mensaje.

Holsey aprovechó su pronunciamiento para resaltar sus casi 37 años de servicio en una carrera de la que se "enorgullece haber servido junto a algunos de los mejores de Estados Unidos".

A medida que avancen, les diré que espero que actúen con profesionalidad, determinación y precisión. Sean fuertes, sean audaces y luchen.

El Comando Sur, junto con el Departamento de Guerra de Estados Unidos y otras entidades, ha realizado varias operaciones en el Caribe y el Pacífico Oriental en las que, a la fecha, ha ejecutado cerca de 70 presuntos narcotraficantes y más de 15 embarcaciones.