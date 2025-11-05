Ecuador tachó de inaceptable que un “gobernante dictatorial” como Maduro y “vinculado al Cártel de los Soles” desacredite sus esfuerzos contra el narcotráfico

El Gobierno de Ecuador, en cabeza del presidente Daniel Noboa, respondió a las acusaciones del cabecilla del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, quien aseguró que toda la droga que se produce en algunos países de la región sale por territorio ecuatoriano.

Mediante un comunicado, la Cancillería ecuatoriana rechazó las falsas declaraciones de Maduro, al que definió como un autócrata e ilegítimo gobernante que acusó al “país de ser ruta del narcotráfico hacia el exterior”.

“El Ecuador ejecuta una política firme de lucha contra el crimen organizado y el narcoterrorismo, con resultados reconocidos internacionalmente”, precisó el Ministerio de Relaciones Exteriores en el texto.

Y agregó: “Para el Ecuador resulta inaceptable que un gobernante dictatorial, huérfano de toda legitimidad democrática, vinculado al Cártel de los Soles, pretenda desacreditar los esfuerzos de un país comprometido con la seguridad regional”.

El gobierno ecuatoriano finalizó su pronunciamiento asegurando que el país “continuará librando esta guerra obrando con determinación y firmeza junto con los países y organismos que combaten el narcotráfico en todas sus formas”.

El martes, Maduro dijo en su programa ‘Con Maduro más que “toda la droga que se produce en Colombia, Perú y parte de Bolivia sale por Ecuador”.

Además, aseveró que esa droga “sale en los barcos y las empresas del presidente de Ecuador que se robó las elecciones a través de un fraude, de apellido Noboa”.

Según Maduro, dicha información la conocen los organismos de inteligencia policial de Estados Unidos, así como también lo sabe el FBI, la DEA y los militares estadounidenses.

“Todo sale a Estados Unidos por el Pacífico y están llevando toda esa droga como lo ha denunciado el presidente Petro (…) están llevando esa cocaína hacia Europa a través de la red logista de las empresas y los barcos de la familia Noboa”, dijo.