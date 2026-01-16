NTN24
Viernes, 16 de enero de 2026
Regimen chavista

China pone contra las cuerdas a Venezuela al exigir el pago inmediato de su millonaria deuda, según Bloomberg

enero 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Hugo Chavez y Xi Jinping | Fotos EFE
Diferentes medios y analistas informan que el papel económico de China en Venezuela es en gran parte al legado de los lazos construidos bajo régimen chavista.

Las autoridades chinas han intentado contactarse con funcionario de Venezuela y Estados Unidos para obtener garantías sobre los múltiples préstamos que ellos le otorgaron al país sudamericano.

Tras la captura de Maduro, la intención del gobierno y los bancos chinos es asegurar sus interés económicos y crediticios, esto según el medio Bloomberg.

“La cooperación entre China y Venezuela es la cooperación entre dos Estados soberanos. Que está bajo la protección del derecho internacional y las leyes internas de los dos países” expresó Liu Pengyu, portavoz de la embajada china en Estados Unidos.

En ese contexto, la cifra exacta que Venezuela le debe a las entidades chinas aun no esta claro, puesto que Caracas dejó de informar sobre los datos detallados de la deuda tras su impago en el 2017.

Diferentes medios y analistas informan que el papel económico de China en Venezuela es en gran parte al legado de los lazos construidos bajo el régimen de Hugo Chávez.

Bajo ese mandato y régimen, la economía en la década de los 2000 y principios de 2010 se estancó o se desvaneció debido a que la producción de petróleo se deterioraba, al igual que su economía.

Deudas de Venezuela con China

La deuda nació de un modelo de préstamos por petróleos dados en 2007 que convirtió a Pekín en el mayor acreedor de Venezuela.

En ese entonces, China le proporcionó más de 60.000 millones en prestamos para el desarrollo respaldados por petróleo a través de bancos estatales, así asegurando un reembolso mediante envió de crudo a precios fijos.

Adicionalmente, su deuda se debe a que Venezuela le compraba equipos de orden público y vigilancia, incluido material antidisturbios, drones, sistemas de radar y tecnología de interferencia de señales.

