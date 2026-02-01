Ellos son los artistas latinos nominados a los Grammy 2026
Este domingo, se llevará a cabo la edición 68 de los Premios Grammy 2026 en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.
Este año, los artistas latinos están en el centro de atención, especialmente Bad Bunny, tras el éxito de "Debí Tirar Más Fotos".
El artista compite por Mejor Álbum del 2025 junto a grandes nombres como Sabrina Carpenter, Kendrick Lamar, Lady Gaga y Justin Bieber.
Andrés Cepeda compite en Mejor Álbum de Pop Latino con "BOGOTÁ DELUXE", junto a Rauw Alejandro, Karol G, Natalia Lafourcade y Alejandro Sanz.
Cepeda es uno de los representantes colombianos en la categoría, que premia álbumes con más del 75% de nuevas grabaciones de pop latino.
Karol G, una de las colombianas más reconocidas a nivel internacional, también está nominada con "Tropicoqueta". La cantante también será presentadora en la gala.
J Balvin y Feid están nominados a Mejor Álbum de Música Urbana con "Mixteip" y "FERXXO VOL X: Sagrado", respectivamente. Comparten categoría con Bad Bunny, Nicki Nicole, Trueno y Yandel.
Paola Jara, artista colombiana, está nominada a Mejor Álbum de Música Mexicana por "Sin rodeos", junto a Fuerza Regida, Grupo Frontera y Carín León.
Grupo Niche está nominado a Mejor Álbum Tropical Latino con "Clásicos 1.0", compitiendo con Rubén Blades, Gloria Estefan, Alain Pérez y Gilberto Santa Rosa.
Lista de nominados a las principales categorías
Álbum del año
"DeBÍ TiRAR MáS FOToS" - Bad Bunny
"Swag" - Justin Bieber
"Man's Best Friend" - Sabrina Carpenter
"Let God Sort Em Out" - Clipse (Pusha T & Malice)
"Mayhem" - Lady Gaga
"GNX" - Kendrick Lamar
"Mutt" - Leon Thomas
"Chromakopia" - Tyler, The Creator
Mejor interpretación pop solista
"Daisies" - Justin Bieber
"Manchild" - Sabrina Carpenter
"Disease" - Lady Gaga
"The Subway" - Chappell Roan
"Messy" - Lola Young
Mejor interpretación pop dúo/grupo
"Defying Gravity" - Cynthia Erivo & Ariana Grande
"Golden ("KPop Demon Hunters") - HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI
"Gabriela" - KATSEYE
"APT." - Rose y Bruno Mars
"30 For 30" - SZA with Kendrick Lamar
Mejor álbum vocal pop
"Swag" - Justin Bieber
"Man's Best Friend" - Sabrina Carpenter
"Something Beautiful" - Miley Cyrus
"Mayhem" - Lady Gaga
"I've Tried Everything but Therapy (Part 2)" - Teddy Swims
Mejor álbum de rap
"Let God Sort Em Out" - Clipse (Pusha T & Malice)
"Glorious" - GloRilla
"God Does Like Ugly" - JID
"GNX" - Kendrick Lamar
"Chromakopia" - Tyler, The Creator
Mejor video musical
"Manchild" - Sabrina Carpenter
"So Be It" - Clipse
"Anxiety" - Doechii
"Love" - OK Go
"Young Lion" - Sade
Mejor álbum de música del mundo
"Sounds Of Kumbha" - Siddhant Bhatia
"No Sign of Weakness" - Burna Boy
"Eclairer le monde - Light the World" - Youssou N'Dour
"Mind Explosion (50th Anniversary Tour Live)" - Shakti
"Chapter III: We Return to Light" - Anoushka Shankar con la participación de Alam Khan & Sarathy Korwar
"Caetano e Bethania Ao Vivo" - Caetano Veloso y Maria Bethania
Artistas con más nominaciones
Kendrick Lamar - 9
Lady Gaga - 7
Bad Bunny - 6
Leon Thomas - 6
Sabrina Carpenter - 6