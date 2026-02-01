NTN24
Domingo, 01 de febrero de 2026
Premios Grammy

Ellos son los artistas latinos nominados a los Grammy 2026

febrero 1, 2026
Por: Redacción NTN24
Premios Grammy 2024 - Foto de EFE
Este año, los artistas latinos están en el centro de atención, especialmente Bad Bunny, tras el éxito de "Debí Tirar Más Fotos".

Este domingo, se llevará a cabo la edición 68 de los Premios Grammy 2026 en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.

El artista compite por Mejor Álbum del 2025 junto a grandes nombres como Sabrina Carpenter, Kendrick Lamar, Lady Gaga y Justin Bieber.

Andrés Cepeda compite en Mejor Álbum de Pop Latino con "BOGOTÁ DELUXE", junto a Rauw Alejandro, Karol G, Natalia Lafourcade y Alejandro Sanz.

Cepeda es uno de los representantes colombianos en la categoría, que premia álbumes con más del 75% de nuevas grabaciones de pop latino.

Karol G, una de las colombianas más reconocidas a nivel internacional, también está nominada con "Tropicoqueta". La cantante también será presentadora en la gala.

J Balvin y Feid están nominados a Mejor Álbum de Música Urbana con "Mixteip" y "FERXXO VOL X: Sagrado", respectivamente. Comparten categoría con Bad Bunny, Nicki Nicole, Trueno y Yandel.

Paola Jara, artista colombiana, está nominada a Mejor Álbum de Música Mexicana por "Sin rodeos", junto a Fuerza Regida, Grupo Frontera y Carín León.

Grupo Niche está nominado a Mejor Álbum Tropical Latino con "Clásicos 1.0", compitiendo con Rubén Blades, Gloria Estefan, Alain Pérez y Gilberto Santa Rosa.

Lista de nominados a las principales categorías

Álbum del año

"DeBÍ TiRAR MáS FOToS" - Bad Bunny

"Swag" - Justin Bieber

"Man's Best Friend" - Sabrina Carpenter

"Let God Sort Em Out" - Clipse (Pusha T & Malice)

"Mayhem" - Lady Gaga

"GNX" - Kendrick Lamar

"Mutt" - Leon Thomas

"Chromakopia" - Tyler, The Creator

Mejor interpretación pop solista

"Daisies" - Justin Bieber

"Manchild" - Sabrina Carpenter

"Disease" - Lady Gaga

"The Subway" - Chappell Roan

"Messy" - Lola Young

Mejor interpretación pop dúo/grupo

"Defying Gravity" - Cynthia Erivo & Ariana Grande

"Golden ("KPop Demon Hunters") - HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI

"Gabriela" - KATSEYE

"APT." - Rose y Bruno Mars

"30 For 30" - SZA with Kendrick Lamar

Mejor álbum vocal pop

"Swag" - Justin Bieber

"Man's Best Friend" - Sabrina Carpenter

"Something Beautiful" - Miley Cyrus

"Mayhem" - Lady Gaga

"I've Tried Everything but Therapy (Part 2)" - Teddy Swims

Mejor álbum de rap

"Let God Sort Em Out" - Clipse (Pusha T & Malice)

"Glorious" - GloRilla

"God Does Like Ugly" - JID

"GNX" - Kendrick Lamar

"Chromakopia" - Tyler, The Creator

Mejor video musical

"Manchild" - Sabrina Carpenter

"So Be It" - Clipse

"Anxiety" - Doechii

"Love" - OK Go

"Young Lion" - Sade

Mejor álbum de música del mundo

"Sounds Of Kumbha" - Siddhant Bhatia

"No Sign of Weakness" - Burna Boy

"Eclairer le monde - Light the World" - Youssou N'Dour

"Mind Explosion (50th Anniversary Tour Live)" - Shakti

"Chapter III: We Return to Light" - Anoushka Shankar con la participación de Alam Khan & Sarathy Korwar

"Caetano e Bethania Ao Vivo" - Caetano Veloso y Maria Bethania

Artistas con más nominaciones

Kendrick Lamar - 9

Lady Gaga - 7

Bad Bunny - 6

Leon Thomas - 6

Sabrina Carpenter - 6

