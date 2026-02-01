NTN24
Domingo, 01 de febrero de 2026
Donald Trump

Donald Trump dijo que espera llegar a un acuerdo con Irán en medio de las tensiones con EE. UU.

febrero 1, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump - Foto: AFP
Tras la letal respuesta de las autoridades iraníes a las protestas antigubernamentales, Trump amenazó con una acción militar y ordenó el envío de un grupo de portaaviones a Oriente Medio.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó el domingo su esperanza de alcanzar un acuerdo con Irán después de que el líder supremo del país advirtiera que cualquier ataque estadounidense contra la república islámica desencadenaría una guerra regional.

"Esperemos llegar a un acuerdo. Si no lo hacemos, entonces descubriremos si tenía razón o no".

Tras la letal respuesta de las autoridades iraníes a las protestas antigubernamentales que alcanzaron su punto álgido el mes pasado, Trump amenazó con una acción militar y ordenó el envío de un grupo de portaaviones a Oriente Medio.

El líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, comparó el domingo las recientes protestas con un "golpe de Estado", advirtiendo que un ataque estadounidense desencadenaría un conflicto a gran escala.

"Los estadounidenses deben saber que si inician una guerra, esta vez será una guerra regional", declaró, advirtiendo a los iraníes que "no deben temer" la retórica de Trump.

"Ellos (los alborotadores) atacaron a la policía, centros gubernamentales, centros del CGRI, bancos y mezquitas, y quemaron el Corán... Fue como un golpe de Estado", declaró Jamenei, añadiendo que "el golpe fue reprimido".

Al ser preguntado sobre la advertencia del líder iraní, Trump declaró a la prensa el domingo: "Por supuesto que lo dirá.

Ojalá lleguemos a un acuerdo". "Si no llegamos a un acuerdo, entonces averiguaremos si tenía razón", dijo.

Las manifestaciones en Irán comenzaron como una expresión de descontento por el alto costo de la vida, pero se convirtieron en un movimiento antigubernamental masivo que los líderes del país han descrito como "disturbios" avivados por Estados Unidos e Israel.

No obstante, las autoridades iraníes ordenaron la liberación bajo fianza del manifestante detenido de 26 años, Erfan Soltani, según declaró su abogado el domingo, después de que Washington advirtiera que estaba en el corredor de la muerte y amenazara con un ataque si se ejecutaba a cualquier manifestante antigubernamental.

Fue arrestado en enero por lo que el poder judicial iraní calificó como cargos de propaganda contra el sistema islámico iraní y de actuar contra la seguridad nacional.

Washington había advertido que iba a ser ejecutado, aunque Teherán afirmó que nunca había sido condenado a muerte y que los cargos en su contra no conllevaban la pena capital.

Temas relacionados:

Donald Trump

Estados Unidos

Irán

Acuerdo

