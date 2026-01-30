NTN24
Viernes, 30 de enero de 2026
Donald Trump

Presidente Donald Trump dice que Irán busca negociar para evitar una acción militar de EE. UU.

enero 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
El gobernante estadounidense sostuvo además que Irán estaría dando señales de diálogo al frenar las ejecuciones de manifestantes.

Este viernes, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Irán busca alcanzar un acuerdo con Washington para evitar una posible acción militar estadounidense.

o

Esto, luego de que Teherán manifestara su disposición a retomar el diálogo, aunque sin incluir en la discusión sus capacidades defensivas ni su programa de misiles.

Al ser consultado sobre si había establecido un plazo para iniciar conversaciones sobre los programas nuclear y balístico iraníes, el mandatario confirmó que lo hizo, aunque evitó revelar detalles.

A su vez, el ejecutivo estadounidense expresó ante la prensa en la Casa blanca: "Quieren llegar a un acuerdo (Irán)".

El jefe de Estado de la unión americana también aseveró que un importante grupo naval estadounidense se dirige actualmente hacia aguas cercanas a Irán.

“Esperamos lograr un acuerdo. Si lo conseguimos, será positivo. Si no, veremos qué sucede”, advirtió el gobernante.

Trump sostuvo además que Irán estaría dando señales de diálogo al frenar las ejecuciones de manifestantes, en el marco de una represión que, según organizaciones de derechos humanos, ha dejado más de 6.000 muertos.

o

Un día antes, cabe apuntar, el presidente estadounidense había expresado su deseo de evitar una intervención militar y había mencionado la existencia de contactos diplomáticos.

El canciller iraní, Abás Araqchi, reiteró que las capacidades militares y de misiles de su país no serán objeto de negociación. Sin embargo, puntualizó que Irán está dispuesto a retomar las conversaciones sobre su programa nuclear con Estados Unidos, siempre que se desarrollen “en pie de igualdad”.

o

El canciller iraní insistió en que su país no busca desarrollar armas nucleares y subrayó que la seguridad nacional iraní no es negociable.

Mientras tanto, el gobierno turco instó a Estados Unidos a no ceder a la presión de Israel para lanzar un ataque contra Irán y llamó a actuar con prudencia.

