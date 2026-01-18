Chile enfrenta incendios forestales devastadores con 18 muertos: experto analiza la situación

Una grave situación enfrenta el sur de Chile por cuenta de los incendios forestales. Al menos unas 16 personas han muerto en medio de la emergencia, mientras las autoridades enfrentan 14 focos de incendio en distintas regiones como Ñuble y Biobío.

El presidente Gabriel Boric declaró el estado de catástrofe, mientras que las condiciones meteorológicas extremas han convertido esta temporada en una de las más críticas de la historia reciente del país.

Precisamente, La Tarde de NTN24 habló con Michel De L’Herbe, experto en gestión de emergencias, quien brindó un análisis sobre la complicada situación que se vive en Chile.

De L’Herbe explicó que este fenómeno es un indicativo de un cambio climático más profundo. "Las condiciones de cambio climático han llegado para quedarse".

El experto reveló datos alarmantes: "De las doce últimas temporadas, siete han sido récord desde el punto de vista de las siete con más superficie destruida dentro de diez históricas".

Esta estadística evidencia que los incendios extremos se habrían convertido en “la nueva normalidad” para Chile.

“Lo que se debería hacer es acortar ciertas brechas y aumentar ciertos recursos en materia de respuesta y también de gestión frente a este tipo de fenómenos”, analizó.

Dentro de este contexto, las autoridades están destinando mayores recursos a la región de Ñuble, la más afectada por los incendios activos.

Lamentablemente, el pronóstico para los días venideros sigue siendo retador, con predicciones de altas temperaturas y fuertes vientos que seguirán complicando los esfuerzos de control.