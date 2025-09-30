NTN24
Martes, 30 de septiembre de 2025
Martes, 30 de septiembre de 2025
Donald Trump

Donald Trump dijo que no ganar el premio Nobel de la Paz sería un “insulto” para Estados Unidos

septiembre 30, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Donald Trump | Foto: AFP
Donald Trump | Foto: AFP
Trump insistió el martes en que ha resuelto siete guerras desde su regreso a la Casa Blanca en enero.

Este martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que sería un "insulto" para el país no ser galardonador con el premio Nobel de la Paz por su supuesto papel en la resolución de varias guerras.

El mandatario, que durante mucho tiempo ha buscado ganar el premio que será anunciado el 10 de octubre, hizo campaña para su caso un día después de anunciar un plan de paz para poner fin a la guerra en Gaza.

"¿Recibirás el Premio Nobel?", se preguntó Trump, y luego se contestó a sí mismo: "Absolutamente, no. Se lo darán a algún tipo que no hizo absolutamente nada".

No recibir el galardón "sería un gran insulto para nuestro país", añadió en una reunión de altos oficiales militares estadounidenses. "No lo quiero para mí, lo quiero para el país", agregó.

o

Al presidente republicano le ha irritado durante mucho tiempo el hecho de que el expresidente demócrata Barack Obama ganara el Nobel de Paz en 2009.

Trump insistió el martes en que ha resuelto siete guerras desde su regreso a la Casa Blanca en enero.

Añadió que, si Hamás acepta su plan para poner fin a la guerra en la guerra de Gaza, serán ocho los conflictos finalizados gracias su intermediación.

"Serán ocho en ocho meses. Es algo muy bueno", dijo el mandatario.

El comité encargado de elegir al ganador del Nobel de la Paz insiste en que no van a dejarse influenciar por la campaña de Trump.

"Por supuesto, notamos que hay bastante atención mediática hacia ciertos candidatos", dijo Kristian Berg Harpviken, secretario del comité.

"Pero en realidad esto no tiene impacto en las discusiones que ocurren dentro del comité".

Trump se ha atribuido el mérito de haber terminado con conflictos como el de Cambodia y Tailandia, Kosovo y Serbia, República Democrática del Congo y Ruanda, Pakistán e India, Israel e Irán, Egipto y Etiopía, y Armenia y Azerbayán.

Muchos de los méritos que se adjudica el mandatario son parciales o inexactos.

Temas relacionados:

Donald Trump

Premio Nobel de la Paz

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Estamos ante un presidente totalmente descontrolado, decidido a llevar al país al caos, sin capaz de darnos seguridad": Paloma Valencia sobre peligrosos señalamientos del presidente Petro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Hay que saber a quién beneficia este clima de tensión en Ecuador”: expresidenta Rosalía Arteaga

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"El tiempo de negociaciones se está cerrando, el tiempo para acción está llegando": Sergio de la Peña sobre relación Rusia-EE. UU.

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

La relación de Estados Unidos y Colombia cada vez más tensa, Petro ahora sugiere enviar a Trump a la cárcel

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Estados Unidos implementa nueva tarifa para solicitantes de asilo: ¿A quiénes aplica el nuevo valor?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué alcance tiene la advertencia de Trump sobre perseguir por tierra al narcotráfico de Venezuela?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"A Evo Morales le conviene un triunfo de Rodrigo Paz": Orlando Avendaño sobre elecciones en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Ejercicio militar en Caracas, Venezuela - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Estamos entrando en una etapa de mayor oscuridad": Zair Mundaray sobre decreto de conmoción exterior firmado por Maduro en Venezuela

Nicolás Maduro | Foto: AFP
Estados Unidos y Venezuela

"Una posibilidad total": exoficial sobre versión de que Estados Unidos evalúa ataques a narcos dentro de Venezuela

Gustavo Petro/ Francisco Santos - Fotos EFE
Francisco Santos

"Petro no representa los intereses de Colombia": Francisco Santos sobre decisión de Estados Unidos de cancelarle la visa al presidente colombiano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu - EFE
Acuerdo

Se conocen algunos de los puntos del plan de Estados Unidos para poner fin de la guerra en Gaza; Netanyahu aceptó la propuesta de Trump

Agentes de ICE (AFP)
Estados Unidos

Polémico caso de uso excesivo de fuerza contra migrante ecuatoriana reaviva debate sobre políticas migratorias de Trump

Más de Actualidad

Ver más
Intentar quemar vivos a dos militares en Colombia / FOTO: Captura de video
Fuerzas Militares

“Esto tiene que ver con el discurso de odio contra las fuerzas armadas”: Coronel tras intento de quemar vivos a militares en Colombia

Gustavo Petro | Foto: EFE
Gustavo Petro

Petro respondió al papel que jugaría Colombia ante una supuesta invasión estadounidense en Venezuela: “Asesinos de masas se adueñarán de territorios”

Lula da Silva y Gustavo Petro | Foto AFP
Gustavo Petro

“Hay una complicidad histórica que se develará”: reacciones en rechazo a los discursos de Petro y Lula en defensa de Maduro

Opinión

Ver más
Arturo McFields Asamblea General de la ONU

Histórica Asamblea de la ONU sin los dictadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Intentar quemar vivos a dos militares en Colombia / FOTO: Captura de video
Fuerzas Militares

“Esto tiene que ver con el discurso de odio contra las fuerzas armadas”: Coronel tras intento de quemar vivos a militares en Colombia

El presidente francés, Emmanuel Macron, junto a su esposa, Brigitte - AFP
Emmanuel Macron

El presidente de Francia presentará evidencias para demostrar que su esposa nació mujer ante un tribunal de EE. UU.

El 7 de septiembre habrá eclipse total de Luna - Foto NASA
Astronomía

Alrededor del 80% de la población mundial podrá ver un esperado eclipse de Luna este fin de semana

Gustavo Petro | Foto: EFE
Gustavo Petro

Petro respondió al papel que jugaría Colombia ante una supuesta invasión estadounidense en Venezuela: “Asesinos de masas se adueñarán de territorios”

Lula da Silva y Gustavo Petro | Foto AFP
Gustavo Petro

“Hay una complicidad histórica que se develará”: reacciones en rechazo a los discursos de Petro y Lula en defensa de Maduro

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España (AFP)
España

Gobierno español anuncia medidas "para detener el genocidio en Gaza" e Israel responde acusando a Pedro Sánchez de "antisemita"

Meryl Streep- Anna Anna Wintour - EFE
Cine

La realidad supera la ficción: así fue el encuentro entre Meryl Streep y la mujer que inspiró su personaje en "El diablo viste a la moda"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda