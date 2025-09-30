NTN24
Martes, 30 de septiembre de 2025
Gobierno de Estados Unidos

"El tiempo de negociaciones se está cerrando, el tiempo para acción está llegando": Sergio de la Peña sobre relación Rusia-EE. UU.

septiembre 30, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Sergio de la Peña, ex subsecretario adjunto de Defensa de Estados Unidos, ofreció una entrevista en El Informativo USA de NTN24.

El presidente de Estados Unidos Donald Trump anunció un importante giro en su política frente a la guerra en Ucrania con un portazo a Putin y un sorpresivo apoyo a una ofensiva en su contra.

En una reunión extraordinaria de generales en Quantico, Virginia, este martes Trump ordenó el envío de dos submarinos nucleares cerca de Rusia, luego de recibir amenazas por parte del Kremlin, según explicó.

El mandatario añadió que Estados Unidos está 25 años por delante de Rusia y China en esa tecnología de proyección de fuerza y armas nucleares.

Por otro lado, dijo que su Gobierno perseguirá a los carteles de la droga "que llegan por tierra" de Venezuela después de que el ejército estadounidense atacara varios barcos que, según afirmó, transportaban drogas ilícitas desde ese país.

"Ahora vigilaremos los carteles", declaró a la prensa al salir de la Casa Blanca. "Vamos a vigilar muy seriamente a los cárteles que llegan por tierra".

¿Qué significa este giro en la posición de Trump frente a Rusia y cuál sería su impacto?

Sergio de la Peña, ex subsecretario adjunto de Defensa de Estados Unidos, ofreció una entrevista en El Informativo USA de NTN24 para hablar del tema.

Gobierno de Estados Unidos

Donald Trump

Rusia

Vladímir Putin

Ucrania

