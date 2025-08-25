NTN24
Lunes, 25 de agosto de 2025
Donald Trump

Donald Trump insinuó que a los estadounidenses tal vez les gustaría tener un "dictador" en el poder

agosto 25, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Donald Trump | Foto: AFP
Antes de ganar su segundo mandato, el magnate republicano anticipó que sería un "dictador desde el día uno".

Este lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió que a los estadounidenses les gustaría tener un dictador.

Durante un evento, que duró más de una hora, en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el líder de los republicanos respondió a las críticas con la peculiar sugerencia.

Tras firmar órdenes que endurecen la represión federal en Washington y para procesar a quien queme la bandera del país, Trump afirmó que un dictador es lo que algunos norteamericanos “quieren”.

"Dicen: 'No lo necesitamos a él. Libertad, libertad. Es un dictador. Es un dictador'. (Pero) mucha gente dice: 'Quizás nos guste un dictador'", comentó Trump a la prensa.

Luego matizó: "No me gustan los dictadores. No soy un dictador. Soy un hombre con gran sentido común y una persona inteligente".

Antes de ganar su segundo mandato, el magnate republicano anticipó que sería un "dictador desde el día uno".

Este mes, Trump desplegó la Guardia Nacional y asumió el control federal de la Policía en Washington, la capital del país, para contrarrestar, según él, un problema de delincuencia fuera de control.

También dijo que estaba considerando hacer algo similar en Chicago y Baltimore, actualmente bastiones demócratas.

En junio, envió la Guardia Nacional a Los Ángeles en contra de la voluntad del alcalde de esa ciudad y del gobernador de California.

El presidente criticó especialmente a J.B. Pritzker, gobernador de Illinois y un acérrimo opositor, quien ha rechazado enérgicamente el posible envío de tropas a Chicago.

Pritzker, un empresario multimillonario como Trump, reaccionó en una conferencia de prensa el lunes y dijo que el presidente es un "aspirante a dictador" y que "quiere usar el ejército para ocupar una ciudad estadounidense, castigar a sus disidentes y ganar réditos políticos".

Este lunes, el presidente, de 79 años, también firmó una orden que endurece los procesos para quienes quemen la bandera estadounidense, pese a un fallo de 1989 de la Corte Suprema que establece que ese acto está protegido por las leyes de libertad de expresión.

"Si quemas una bandera, te dan un año de cárcel; nada de salidas anticipadas, nada de nada", aseguró.

Trump también ordenó al secretario de Defensa, Pete Hegseth, crear una unidad dentro de la Guardia Nacional asignada a Washington para el orden público, y poner fin a las fianzas sin pago en efectivo.

Los demócratas han acusado repetidamente a Trump de llevar su poder presidencial mucho más allá de los límites constitucionales al tomar medidas drásticas contra las oficinas federales, desmontar políticas progresistas o más recientemente desplegar tropas en la capital estadounidense.

