"Venimos advirtiendo de un desbordamiento de la represión; acá se persigue prácticamente a todo el mundo": coordinador jurídico de Provea sobre presos políticos en Venezuela

El régimen de Nicolás Maduro en Venezuela ha liberado a 13 presos políticos, entre ellos cinco que recibieron arresto domiciliario.

Esta medida se produce en un contexto de creciente presión internacional, especialmente de Estados Unidos, que ha desplegado fuerzas militares al sur del Mar Caribe.

La excarcelación ha sido recibida con cautela y esperanza por la oposición venezolana y defensores de derechos humanos. Pese a que celebran cada liberación, advierten que no es suficiente, ya que más de 900 disidentes permanecen privados de libertad en el país.

Al respecto, Marino Alvarado, coordinador jurídico de PROVEA, señaló que mientras la puerta giratoria siga existiendo, estas celebraciones son muy efímeras. “No es de extrañar que en dos meses haya 20 nuevos presos políticos".

Alvarado también advirtió sobre un "desbordamiento de la represión" donde todos los venezolanos están en riesgo, incluyendo hasta altos funcionarios del gobierno. Citó ejemplos como la detención de hinchas de fútbol y economistas por hacer análisis alternativos.

“Un poco lo que hemos venido planteando provee un desbordamiento de la represión, donde todos estamos absolutamente en riesgo, prácticamente se persigue a todo el mundo, esto incluye hasta altos funcionarios del gobierno que no están a salvo de esta dinámica”, afirmó.

Asimismo dijo que nadie estaba a salvo en Venezuela. “No se respetan los derechos de los privados. Hay que levantar el aislamiento prolongado, que tengan los derechos fundamentales que marca la Constitución, que puedan ver a su abogado, que tengan defensa privada, que vean a la familia, que se les pueda entregar lo que se les tiene que entregar de una manera normal”.