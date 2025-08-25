NTN24
Lunes, 25 de agosto de 2025
Presos

"Venimos advirtiendo de un desbordamiento de la represión; acá se persigue prácticamente a todo el mundo": coordinador jurídico de Provea sobre presos políticos en Venezuela

agosto 25, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Marino Alvarado, coordinador jurídico de Provea, habló en La Tarde de NTN24 sobre la situación de los presos políticos en Venezuela.

El régimen de Nicolás Maduro en Venezuela ha liberado a 13 presos políticos, entre ellos cinco que recibieron arresto domiciliario.

Esta medida se produce en un contexto de creciente presión internacional, especialmente de Estados Unidos, que ha desplegado fuerzas militares al sur del Mar Caribe.

La excarcelación ha sido recibida con cautela y esperanza por la oposición venezolana y defensores de derechos humanos. Pese a que celebran cada liberación, advierten que no es suficiente, ya que más de 900 disidentes permanecen privados de libertad en el país.

o

Al respecto, Marino Alvarado, coordinador jurídico de PROVEA, señaló que mientras la puerta giratoria siga existiendo, estas celebraciones son muy efímeras. “No es de extrañar que en dos meses haya 20 nuevos presos políticos".

Alvarado también advirtió sobre un "desbordamiento de la represión" donde todos los venezolanos están en riesgo, incluyendo hasta altos funcionarios del gobierno. Citó ejemplos como la detención de hinchas de fútbol y economistas por hacer análisis alternativos.

“Un poco lo que hemos venido planteando provee un desbordamiento de la represión, donde todos estamos absolutamente en riesgo, prácticamente se persigue a todo el mundo, esto incluye hasta altos funcionarios del gobierno que no están a salvo de esta dinámica”, afirmó.

Asimismo dijo que nadie estaba a salvo en Venezuela. “No se respetan los derechos de los privados. Hay que levantar el aislamiento prolongado, que tengan los derechos fundamentales que marca la Constitución, que puedan ver a su abogado, que tengan defensa privada, que vean a la familia, que se les pueda entregar lo que se les tiene que entregar de una manera normal”.

Bruno Retailleau, ministro del Interior de Francia - Foto: EFE
Despliegue militar

Francia se une a EE. UU. y refuerza despliegue antidrogas en sus islas del Caribe: "Impunidad cero para los sembradores de muerte"

Kilmar Ábrego, migrante salvadoreño (AFP)
Migrante

EE. UU. vuelve a detener al migrante salvadoreño Kilmar Ábrego y lo señala de "traficante de personas, abusador doméstico en serie y depredador infantil"

El alcalde de Cali y la gobernadora del Valle del Cauca estarían en riesgo - Foto: EFE
Valle del Cauca

El alcalde de Cali y la gobernadora del Valle del Cauca estarían en riesgo; revelan presunto plan de las disidencias para asesinarlos

Kamla Persad-Bissessar y Nicolás Maduro (AFP)
Trinidad y Tobago

Trinidad y Tobago dice que apoyará una operación de EE. UU. contra el régimen de Maduro si este ataca a Guyana

Fallido alistamiento de la Milicia Bolivariana” del régimen de Nicolás Maduro no tuvo la acogida que esperaba - Foto: AFP
Regimen chavista

“La Milicia Bolivariana no tiene capacidad ni para defenderse a ellos mismos de los grupos delincuenciales que hay dentro del país”: José Antonio Colina, militar retirado de la Fuerza Armada Venezolana

Entrega de ayuda humanitaria (AFP)
Franja de Gaza

Israel anuncia primeras entregas de ayuda humanitaria en Gaza tras desbloqueo de la entrada en mayo

Patrullaje de las autoridades peruanas en la isla Chinería del Amazonas - Foto: EFE
Perú

Perú se pronuncia sobre bandera de Colombia colocada en isla Chinería en medio de la tensión entre ambos países por la soberanía del territorio amazónico

GASES CONTAMINANTES
Cambio Climático

Revocación de Normas Ambientales: Una Amenaza para la Salud Humana y el Cambio Climático, según Científica de la National Wildlife Federation

Shakira - Foto AFP
Shakira

Cámara voladora capta el momento del 'Waka Waka' de Shakira en su regreso a Latinoamérica con bombas de colores

Luis Díaz, futbolista colombiano - Foto: EFE
Luis Díaz

'Lucho' Díaz ya demuestra su magia en el Bayern de Múnich: con estas jugadas sorprendió a sus nuevos compañeros

José Mourinho, entrenador del Fenerbache de Turquía - Foto: EFE
José Mourinho

"Necesita ascensor, se cansa subiendo las escaleras": Mourinho hizo advertencia sobre futbolista que está a punto de jugar en Latinoamérica procedente de Europa

El mediocampista Rodrigo De Paul. (EFE)
Rodrigo De Paul

"Tini cada día está más cerca de Venezuela": hacen conexión imposible tras debut de Rodrigo De Paul con el Inter de Miami

Entrega de ayuda humanitaria (AFP)
Franja de Gaza

Israel anuncia primeras entregas de ayuda humanitaria en Gaza tras desbloqueo de la entrada en mayo

Patrullaje de las autoridades peruanas en la isla Chinería del Amazonas - Foto: EFE
Perú

Perú se pronuncia sobre bandera de Colombia colocada en isla Chinería en medio de la tensión entre ambos países por la soberanía del territorio amazónico

Juan José Giraldo nadador colombiano - Foto: captura Nuestra Tele Internacional
Deportistas de Lujo

Él es Juan José Giraldo, el joven colombiano que dejó el fútbol y el BMX para dedicarse a la natación y ahora ostenta récord sudamericano

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano