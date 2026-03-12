NTN24
Jueves, 12 de marzo de 2026
Elecciones en Venezuela

El senador republicano Rick Scott asegura que "antes de un año" podría haber elecciones "libres y justas" en Venezuela

marzo 12, 2026
Por: Luis Cifuentes
Rick Scott, senador republicano - Foto: EFE
El aliado de Donald Trump también elogió a María Corina Machado y el proceso en Venezuela para una transición democrática.

El senador republicano Rick Scott se refirió en las últimas horas a la situación en Venezuela a más de dos meses desde la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

Durante una entrevista para la agencia EFE, el senador republicano indicó que podría haber “elecciones libres y justas en Venezuela antes de un año”.

En ese sentido, señaló que, si bien “la transición a la democracia es difícil”, se mantiene expectante ante los resultados como “detener la opresión, liberar a los presos y comenzar la campaña para decidir quién será el próximo presidente de Venezuela”.

A su vez, señaló que Venezuela vive un momento “clave para la libertad y la democracia” y elogió a María Corina Machado, de quien dijo es su amiga.

No solo es mi amiga, es una gran luchadora por la democracia. Es una mujer muy fuerte y representa una oportunidad para el gobierno de Venezuela”, indicó.

“Creo que demostrará que el cambio está sucediendo, que se puede regresar y oponerse al gobierno, sobrevivir allí y estar a salvo. Y creo que ese será un día muy importante para Venezuela”, añadió.

Sobre la apertura de hidrocarburos en Venezuela bajo vigilancia de Estados Unidos, Scott sostuvo que “el petróleo de Venezuela es muy importante para bajar el precio” de la gasolina.

“Es una gran oportunidad para reducir precios innecesarios. Somos autosuficientes energéticamente gracias al presidente Trump, así que no necesitamos esto, pero el mundo sí, y ayudará a reducir el precio del petróleo a nivel mundial, lo que también beneficiará a los estadounidenses, especialmente tras la guerra con Irán”, insistió.

