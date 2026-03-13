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Viernes, 13 de marzo de 2026
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Dictadura en Venezuela

Madre venezolana se vuelve popular por emotiva publicación: "hoy Venezuela está peor; quitan la luz todos los días seis horas y el dólar no para de subir"

marzo 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Madre venezolana opinando sobre la crisis en Venezuela / Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Fotos: X / EFE
Madre venezolana opinando sobre la crisis en Venezuela / Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Fotos: X / EFE
La progenitora además cuestionó a través de un video que circula con fuerza en diferentes plataformas digitales: "¿Cuánto hay que esperar para ver el mínimo cambio?".

Una madre venezolana se ha hecho viral en redes sociales luego de asegurar que actualmente Venezuela está peor, debido a la compleja situación económica y de servicios básicos.

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Puntualmente la progenitora sostuvo que “hoy Venezuela está peor” ya que “quitan la luz todos los días y el dólar no para de subir”.

A través de un video, mientras camina y se graba, la mujer expresó: “Ya saldrán los economistas y los politiqueros diciendo que no es así”.

“Yo te digo desde mi experiencia, caminante a pie, venezolano común, chamo, la luz la están quitando todos los benditos días seis horas, el dólar no para de subir, no entendí... ¿Cuánto hay que esperar para ver el mínimo cambio?, cuestionó.

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A pesar de ciertos avances, gracias a la captura de Nicolás Maduro en enero por fuerzas militares de Estados Unidos, los problemas estructurales en Venezuela persisten y, en algunos casos, se han agudizado.

Economistas reportan que Venezuela registró la inflación más alta del mundo en 2025. Estimaciones privadas proyectan que podría alcanzar el 600% para el primer trimestre de 2026.

Asimismo, la tasa de pobreza en los hogares se mantiene elevada, rondando el 80% debido a la pérdida del poder adquisitivo.

A su vez, el costo de la canasta alimentaria (~$700) supera ampliamente los ingresos promedio de la población ($100 - $300), lo que mantiene la inseguridad alimentaria.

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Por su parte, analistas políticos consultados por NTN24 sugieren que la jefe encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, de momento intenta buscar cierta estabilidad económica para garantizar la supervivencia del chavismo en el poder ante la presión internacional.

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