Jueves, 01 de enero de 2026
Donald Trump

Donald Trump rompió el silencio y reveló la que sería la causa de los moretones en sus manos

enero 1, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Donald Trump - AFP
Donald Trump - AFP
Durante una entrevista, el mandatario republicano aseguró que su salud "es perfecta".

El presidente estadounidense, Donald Trump, se refirió a los grandes moretones que presenta en su mano. Además, negó haberse quedado dormido durante reuniones públicas.

Durante una entrevista con The Wall Street Journal, que fue publicada este jueves, el mandatario norteamericano culpó a la aspirina por dichas manchas en su mano derecha.

En el mismo espacio, Trump desmintió declaraciones anteriores sobre haberse sometido a una resonancia magnética en octubre, diciendo que en realidad se trató de una tomografía computarizada: "Algo menor, una tomografía", dijo.

Aunque el jefe de Estado de 79 años le aseguró al medio de comunicación que su salud "es perfecta", se quejó de que se le interrogara al respecto.

Al término del primer año de su segundo mandato, la salud del mandatario genera crecientes interrogantes, no solo por sus moretones persistentes sino por sus tobillos que han aparecido hinchados.

Además, le ha costado mantener los ojos abiertos en algunos eventos oficiales, algo que aseguró hacer para relajarse. "Simplemente cierro los ojos. Me resulta muy relajante", comentó.

Según explicó al Journal, los moretones en su mano son consecuencia de la aspirina que toma a diario para fluidificar la sangre. "No quiero que la sangre espesa circule por mi corazón", explicó y agregó que se aplica maquillaje o vendas cuando se golpea la mano.

