Lunes, 29 de diciembre de 2025
Donald Trump

Tras recibir Premio de la Paz de la FIFA, Trump recibirá otro galardón internacional por parte de Israel

diciembre 29, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
El mandatario republicano recibirá el próximo año la más alta distinción civil del país hebreo.

El pasado 5 de diciembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió el primer Premio de la Paz otorgado por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), semanas después de no ser anunciado como ganador del anhelado Nobel de Paz.

Se trató del primer galardón que entrega la máxima instancia del deporte rey y que reconoce “los enormes esfuerzos de aquellos individuos que unen a la gente, brindando esperanza para las generaciones futuras”.

Ahora bien, el mandatario republicano recibirá el próximo año la más alta distinción civil de Israel, luego de que el primer ministro Benjamín Netanyahu anunciara que su país romperá con décadas de tradición para entregar el galardón a un extranjero.

Tras un encuentro con Trump en Florida, Netanyahu dijo este lunes que el reconocimiento reflejaba el "sentimiento abrumador" en Israel de agradecimiento por el apoyo del presidente estadounidense al país.

"El presidente Trump ha roto muchas convenciones para sorpresa de la gente (...) Así que decidimos romper una convención también, o crear una nueva, y esa es otorgar el Premio Israel", comentó el líder israelí ante la prensa.

En octubre, Netanyahu calificó a Trump como el "mejor amigo de Israel de todos los tiempos", luego de un acuerdo de paz para Gaza mediado por la administración estadounidense que permitió la liberación por parte del grupo Hamás de los últimos 20 rehenes sobrevivientes capturados en los ataques del 7 de octubre de 2023.

El Premio Israel que recibirá Trump normalmente está reservado para ciudadanos o residentes israelíes, con la única excepción de una categoría por "contribución especial al pueblo judío".

Los registros indican que el director de orquesta indio Zubin Mehta se convirtió en 1991 en el único no israelí que ha recibido esta versión del galardón.

Luego de ser anunciado como ganador, Trump dijo que el reconocimiento era "realmente sorprendente y muy apreciado", y dejó abierta la posibilidad de asistir personalmente a Israel para la ceremonia.

