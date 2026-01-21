NTN24
Miércoles, 21 de enero de 2026
Donald Trump

Donald Trump descarta usar la fuerza en Groenlandia pero pide "negociaciones inmediatas" para discutir la adquisición de la isla

enero 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: AFP
El jefe de Estado de la Unión Americana aseveró que solo su país puede proteger este territorio de Dinamarca, un aliado de la OTAN.

Este miércoles, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, exigió a los líderes mundiales reunidos en Davos que se inicien "negociaciones inmediatas" para la adquisición de Groenlandia.

En esa línea, el jefe de Estado de la Unión Americana aseveró que solo su país puede proteger este territorio de Dinamarca, un aliado de la OTAN.

"Solo Estados Unidos puede proteger esta gigantesca masa de tierra... Por eso busco negociaciones inmediatas para volver a discutir la adquisición de Groenlandia... Esto no sería una amenaza para la OTAN, sino que mejoraría enormemente la seguridad de toda la alianza", afirmó el titular de la Casa Blanca en el Foro Económico Mundial.

"Nunca pedimos nada, y nunca obtuvimos nada. Probablemente no obtengamos nada, a menos que decida usar una fuerza excesiva, donde seríamos francamente imparables, pero no lo haré... Lo único que Estados Unidos pide es un lugar llamado Groenlandia, donde ya lo teníamos, como fideicomisario, pero respetuosamente lo devolvimos a Dinamarca no hace mucho, después de derrotar a alemanes, japoneses, italianos y otros en la Segunda Guerra Mundial", acotó.

Trump indicó además que no usaría la fuerza para tomar el control de Groenlandia. "Probablemente no consigamos nada a menos que decida usar fuerza excesiva y fuerza que, francamente, seríamos imparables, pero no haré eso”, expresó.

"No tengo que usar la fuerza. No quiero usar la fuerza. No usaré la fuerza", manifestó el gobernante estadounidense.

Trump agregó que ningún país o grupo de naciones está en condiciones de asegurar la defensa de Groenlandia, salvo Estados Unidos.

En dicha tribuna, el mandatario estadounidense también se refirió a a la operación militar estadounidense que dio con la captura y extracción del tirano Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero.

"Somos una gran potencia, mucho más grande de lo que la gente cree. Creo que lo descubrieron hace dos semanas en Venezuela", adicionó.

