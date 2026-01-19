NTN24
Lunes, 19 de enero de 2026
Tenis

Tenista de 40 años y al borde del retiro conmovió al público por su gesto tras lograr su primera victoria en cinco años en el Abierto de Australia

enero 19, 2026
Por: Redacción NTN24
El tenista suizo, Stan Wawrinka. (EFE)
Wawrinka, que ganó en 2014 en Melbourne el primero de sus tres títulos de Grand Slam, se confesó feliz por haber ganado en su debut en la edición del torneo de 2026.

El tenista suizo, Stan Wawrinka, quien tiene 40 años y cumplirá los 41 el próximo mes de marzo, conmovió al público por su gesto cargado de emoción tras ganar el partido en el que se enfrentó, en la primera ronda del Abierto de Australia, al serbio Laslo Djere.

Wawrinka se impuso a Djere en un igualado partido que se definió a su favor en cuatro sets por un marcador de 5-7, 6-3, 6-4 y 7-6 (7/4).

El suizo, quien recientemente anunció que se va a retirar del tenis este año, conquistó el primer triunfo en Australia en los últimos cinco años. La alegría por la victoria la hizo evidente con múltiples gestos que incluyeron levantar los brazos, mirar hacia el cielo y cerrar los ojos con un semblante de tranquilidad.

“El momento en que Stan Wawrinka consiguió su primera victoria en el Abierto de Australia en cinco años. 40 años. Compitiendo en su última temporada. El tiempo no es rival para ‘Stan the man’”, escribió la popular cuenta en X The Tennis Letter que compartió el momento de la victoria del suizo.

Wawrinka, que ganó en 2014 en Melbourne el primero de sus tres títulos de Grand Slam, se confesó feliz por haber ganado.

"Estoy tan feliz de haber ganado para poder jugar una vez más. Espero hacer otro buen partido", señaló ante un público que lo aclamaba.

Triple vencedor de Grand Slam (también Roland Garros 2015 y el US Open 2016), en plena dominación del Big 3 Federer-Nadal-Djokovic, Wawrinka no había superado la primera ronda en Australia desde 2021.

Intentará alcanzar la tercera ronda ante el checo Jiri Lehecka (19 del mundo) o al francés Arthur Géa (198 del escalafón).

"¡Es gracias a ustedes! Gracias, gracias, gracias...", dijo al público que lo aplaudía con fuerza al término del partido. "Es increíble, la única razón para volver (año tras año) es este cariño que me dan", añadió, vestido con un atuendo celeste y blanco, los colores de las pistas del Melbourne Park.

En otros partidos del campeonato, el tres veces finalista ruso Daniil Medvedev también pasó a la siguiente ronda, mientras que Novak Djokovic también hizo lo propio en su debut.

Medvedev, subcampeón en 2021, 2022 y 2024, se preparó para Melbourne con una victoria en Brisbane y se impuso en la primera ronda por 7-5, 6-2, 7-6 (7/2) al holandés Jesper de Jong.

El ruso, famoso por su agresividad, comentó que intentaba ser más "positivo" en la cancha."Hasta ahora lo estoy haciendo bien", afirmó.

El sexto cabeza de serie, Alex de Minaur, la gran esperanza local, también ganó en otro día caluroso donde las temperaturas alcanzaron los 30 °C y los espectadores se enfrentaron a largas colas para entrar en Melbourne Park.

Sin embargo, el torneo terminó para el séptimo cabeza de serie, Felix Auger-Aliassime, quien se retiró de su primer partido por calambres.

Auger-Aliassime ganó el primer set por 6-3 contra Nuno Borges, pero luego perdió los dos siguientes por 6-4 y 6-4 antes de pedir tiempo.

No estaba seguro de si el calor era la causa, pero dijo que le era imposible continuar. "Quiero estar en la cancha compitiendo con mi oponente. No quiero quedarme ahí parado como un saco de boxeo", dijo.

Djokovic, de 38 años, se enfrentó al español Pedro Martínez, número 71 del ranking, en el último partido del día en el Rod Laver Arena. Venció en tres sets al ibérico por 6-3, 6-2 y 6-2.

Ex número uno del mundo, Djokovic es el rey indiscutible de Melbourne, tras haber ganado un récord de 10 títulos del Abierto de Australia. Su decena de títulos en tierras oceánicas hacen parte de los 24 títulos de Grand Slam conquistados en su carrera.

