NTN24
Viernes, 22 de agosto de 2025
Viernes, 22 de agosto de 2025
Petróleo

Dos buques repletos de crudo venezolano llegaron a Estados Unidos fletados por Chevron

agosto 22, 2025
Por: Redacción NTN24
Buque petrolero / AFP Referencial
Buque petrolero / AFP Referencial
Chevron prevé producir una cantidad limitada de petróleo en agosto desde Venezuela para exportar a Estados Unidos.

El primer envío de crudo fletado en Venezuela por Chevron, tras meses sin exportaciones, llegó este jueves a Estados Unidos, luego de que Washington otorgara una licencia con restricciones a la compañía petrolera.

o

Según fuentes consultadas por Reuters, el pasado 12 de agosto los buques Mediterranean Voyager y Canopus Voyager partieron repletos de crudo tras negociaciones con PDVSA, socia de Chevron en varias empresas mixtas.

Chevron prevé producir una cantidad limitada de petróleo en agosto desde Venezuela para exportar a Estados Unidos, según declaraciones del director ejecutivo de la compañía.

"Este mes, parece que una cantidad limitada de petróleo comenzará a fluir hacia Estados Unidos desde las operaciones en Venezuela en las que tenemos interés, de acuerdo con la política de sanciones de Estados Unidos", expresó el director ejecutivo Mike Wirth en una conferencia telefónica con analistas sobre los resultados de su compañía.

o

La compañía no tenía acceso al crudo venezolano desde abril, cuando PDVSA canceló una serie de cargamentos que tenía programados debido a problemas de pago relacionados con las sanciones.

Temas relacionados:

Petróleo

Chevron

Exportación

Crudo

PDVSA

Buque petrolero

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Estamos viendo en vivo y en directo el desplome de la dictadura de Nicolás Maduro": Omar González de Vente Venezuela sobre situación actual de la cabeza del régimen

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Estados Unidos está tratando sistemáticamente de deslegalizar a las personas que aún están protegidas": analista sobre fallo que permite a la administración Trump poner fin al TPS

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Hallan camión abandonado cargado con cilindros bomba cerca del vehículo que explotó en Cali

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Por qué los bolivianos le dieron la espalda a candidatos de izquierda en las elecciones presidenciales?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Estamos a las puertas de la coronación de esta lucha": Antonio Ledezma habla sobre recientes acciones de Estados Unidos contra el régimen de Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Hay una pandemia de soledad en el mundo occidental": experto en educación habla de los retos de los jóvenes con la llegada de la inteligencia artificial

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro, presidente de Colombia (EFE)
Gustavo Petro

Tras ataques criminales en Antioquia y Cali, el presidente Petro pide declarar a disidencias de las Farc y Clan del Golfo "organizaciones terroristas perseguidas"

Explosión en Cali - Foto AFP
Violencia en Colombia

Hallan camión abandonado cargado con cilindros bomba cerca del vehículo que explotó en Cali

Migrantes manifestándose en Estados Unidos - Foto EFE de referencia
TPS

"Estados Unidos está tratando sistemáticamente de deslegalizar a las personas que aún están protegidas": analista sobre fallo que permite a la administración Trump poner fin al TPS

Enfrenamiento entre hinchas de Independiente y U. de Chile | Foto: EFE
Copa Sudamericana

“Esperemos que en el fútbol desaparezcan los barras”: periodista deportivo sobre el enfrentamiento entre hinchas en los octavos de final de la Copa Sudamericana

Un helicóptero UH-60 Black Hawk participa en la Demostración de Interdicción de Aduanas e Fronteras de EE. UU. sobre South Beach - Foto de referencia: EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Es muy limitado, tiene unas tareas muy específicas": especialista en geopolítica sobre despliegue militar de EE. UU. contra el Cartel de los Soles

Más de Actualidad

Ver más
Petro, Trump, Maduro, Sheinbaum y Lula da Silva - Fotos EFE
Estados Unidos y Venezuela

"Petro, Sheinbaum, Lula da Silva e inclusive el Gobierno de España deben definir de qué lado están": Hugo Acha, experto en seguridad, sobre acciones de EE. UU. hacia el régimen de Venezuela

Nicolás Maduro sobre fondo de marinos de Estados Unidos Fotos_ (EFE)
Fuerzas Militares

"Estados Unidos en el Caribe ya movió sus fichas contra el cartel que representa Nicolás Maduro": Antonio de la Cruz sobre despliegue de fuerzas navales

Deportados venezolano - AFP
Liberación

Llega a Venezuela un nuevo vuelo con al menos siete menores deportados desde Estados Unidos

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Crisis en Venezuela

El precio de la libertad, en Venezuela y Colombia

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Elecciones Bolivia - Foto EFE
Bolivia

¿Por qué los bolivianos le dieron la espalda a candidatos de izquierda en las elecciones presidenciales?

Cristiano Ronaldo, futbolista / Jugadores de la Selección de Portugal - Fotos: EFE
Al-Nassr

Es compañero de Cristiano Ronaldo en la selección y ahora también acompañará a 'CR7' en la Saudí Pro League: Al Nassr confirmó el fichaje

Ernesto Samper, expresidente de Colombia / Donald Trump, presidente de EE.UU. - Fotos: EFE
Ernesto Samper

Expresidente colombiano Ernesto Samper envía inesperado mensaje a Trump en el que habla de los casos de Bolsonaro y Álvaro Uribe

Petro, Trump, Maduro, Sheinbaum y Lula da Silva - Fotos EFE
Estados Unidos y Venezuela

"Petro, Sheinbaum, Lula da Silva e inclusive el Gobierno de España deben definir de qué lado están": Hugo Acha, experto en seguridad, sobre acciones de EE. UU. hacia el régimen de Venezuela

Nicolás Maduro sobre fondo de marinos de Estados Unidos Fotos_ (EFE)
Fuerzas Militares

"Estados Unidos en el Caribe ya movió sus fichas contra el cartel que representa Nicolás Maduro": Antonio de la Cruz sobre despliegue de fuerzas navales

Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia - Foto: Noticias RCN
Epa Colombia

Madre de ‘Epa Colombia’ rompe el silencio y envía contundente mensaje tras el traslado de su hija a la Guarnición Militar de Carabineros

Deportados venezolano - AFP
Liberación

Llega a Venezuela un nuevo vuelo con al menos siete menores deportados desde Estados Unidos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano