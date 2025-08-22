Dos buques repletos de crudo venezolano llegaron a Estados Unidos fletados por Chevron

El primer envío de crudo fletado en Venezuela por Chevron, tras meses sin exportaciones, llegó este jueves a Estados Unidos, luego de que Washington otorgara una licencia con restricciones a la compañía petrolera.

Según fuentes consultadas por Reuters, el pasado 12 de agosto los buques Mediterranean Voyager y Canopus Voyager partieron repletos de crudo tras negociaciones con PDVSA, socia de Chevron en varias empresas mixtas.

Chevron prevé producir una cantidad limitada de petróleo en agosto desde Venezuela para exportar a Estados Unidos, según declaraciones del director ejecutivo de la compañía.

"Este mes, parece que una cantidad limitada de petróleo comenzará a fluir hacia Estados Unidos desde las operaciones en Venezuela en las que tenemos interés, de acuerdo con la política de sanciones de Estados Unidos", expresó el director ejecutivo Mike Wirth en una conferencia telefónica con analistas sobre los resultados de su compañía.

La compañía no tenía acceso al crudo venezolano desde abril, cuando PDVSA canceló una serie de cargamentos que tenía programados debido a problemas de pago relacionados con las sanciones.