Venezuela exportará el primer buque de crudo a EE.UU. bajo la nueva licencia Chevron

Tras la aprobación de una licencia con restricciones para la operación de Chevron en Venezuela, este martes atracó en la terminal de Jose el primer buque petrolero en exportar crudo a Estados Unidos bajo las nuevas condiciones impuestas por el Departamento del Tesoro.

Según detalló la agencia Reuters, el buque identificado con bandera de Bahamas, Canopus Voyager, tiene previsto cargar petróleo producido por la empresa mixta que mantienen Pdvsa y Chevron.

"Al menos otros cinco barcos que Chevron utilizó anteriormente para el transporte de crudo venezolano estaban el martes cerca o en ruta hacia las aguas del país", señaló la fuente con datos datos de seguimiento de LSEG.

Chevron prevé producir una cantidad limitada de petróleo en agosto desde Venezuela para exportar a Estados Unidos, según declaraciones del director ejecutivo de la compañía.

"Este mes, parece que una cantidad limitada de petróleo comenzará a fluir hacia Estados Unidos desde las operaciones en Venezuela en las que tenemos interés, de acuerdo con la política de sanciones de Estados Unidos", expresó el director ejecutivo Mike Wirth en una conferencia telefónica con analistas sobre los resultados de su compañía.

El comentario se produjo en respuesta a una pregunta sobre la situación de Chevron en el país, que ha fluctuado en los últimos años según la política estadounidense hacia el régimen de Nicolás Maduro y las preocupaciones sobre la seguridad energética de la nación norteamericana.

Wirth señaló que el crudo venezolano es codiciado en Estados Unidos, donde las refinerías de la Costa del Golfo han sido adaptadas para el petróleo de ese origen, que es más pesado y con mayor contenido de azufre que otros tipos de crudo.