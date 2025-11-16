NTN24
Cristiano Ronaldo

Cristiano jugará su sexto Mundial: A pesar de no estar frente a Armenia, Portugal metió 9 goles y selló su boleto al máximo torneo FIFA

noviembre 16, 2025
Por: Nucho Martínez
Cristiano Ronaldo, futbolista portugués / Jugadores de la Selección de Portugal - Fotos: AFP
El experimentado delantero luso llegará al mago evento deportivo con 41 años.

La Selección de Portugal, hoy liderada dentro de la cancha por João Neves y Bruno Fernandes, se clasificó para el Mundial 2026 al ‘suprimir’ 9-1 a Armenia.

o

Sin el astro luso, Cristiano Ronaldo, suspendido en el partido anterior, Neves y Fernandes, destacaron con sus "hat-trick".

Con este resultado, el combinado dirigido por el español Roberto Martínez dirá 'presente' en el máximo torneo de la FIFA.

Gracias a este boleto, Cristiano Ronaldo jugará su sexto Mundial. El experimentado delantero llegará al mago evento deportivo con 41 años.

¿Por qué no estuvo CR7 en este partido?

En el anterior duelo de las eliminatorias de la UEFA al Mundial de 2026, entre Irlanda y Portugal, Ronaldo se convirtió en el centro de atención tras cometer una fuerte falta a un jugador rival.

o

Sobre los 59 minutos de partido, cuando su equipo perdía 2 a 0 el lusitano lanzó un duro codazo a Dara O’Shea, una acción que inicialmente el árbitro castigó con tarjeta amarilla pero que cambió minutos más tarde, tras la verificación del VAR, por una roja que marcó la expulsión del 'bicho'.

Mientras la jugada era examinada, Ronaldo realizó un picante gesto de ‘llorón’ hacia los aficionados de la selección de Irlanda.

Tras ratificarse la expulsión del portugués, los hinchas irlandeses lo abuchearon y le devolvieron el gesto que él tuvo con ellos, tras el fuerte golpe a O’Shea.

o

Inconforme con la determinación, mientras abandonaba el terreno de juego, Cristiano se acercó al cuerpo técnico irlandés y dirigió un par de palabras.

Con la expulsión de Ronaldo, Portugal se quedó con 10 hombres en cancha, lo que dificultó la remontada de la ‘Seleção das Quinas’ en ese cotejo.

