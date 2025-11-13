Así fue el picante gesto de Cristiano Ronaldo previo a su expulsión en juego contra Irlanda en el que Portugal no logró asegurar su cupo al Mundial

El juego por la quinta fecha de las eliminatorias de la UEFA al Mundial de 2026, entre Irlanda y Portugal, tuvo como protagonista a Cristiano Ronaldo. El experimentado futbolista se convirtió en el centro de atención del encuentro tras cometer una fuerte falta a un jugador rival.

Sobre los 59 minutos del partido, cuando su equipo perdía 2 a 0 el jugador luso lanzó un duro codazo a Dara O’Shea, una jugada que inicialmente el árbitro central castigó con tarjeta amarilla pero que cambió minutos más tarde, tras la verificación del VAR, por una roja que marcó la expulsión de CR7.

Mientras la jugada era verificada, Cristiano Ronaldo realizó un picante gesto de ‘llorón’ hacia los aficionados de la selección de Irlanda, una acción que posteriormente acompañó con aplausos irónicos tras la determinación del juez central.

Tras ratificarse la expulsión del astro portugués, los hinchas irlandeses lo abuchearon y le devolvieron el gesto que él tuvo con ellos, tras el fuerte golpe a O’Shea.

Inconforme con la decisión mientras abandonaba el terreno de juego, Cristiano Ronaldo se acercó al cuerpo técnico irlandés y dirigió un par de palabras.

Con la expulsión de Cristiano Ronaldo, la selección de Portugal se quedó con 10 hombres en cancha, una situación que dificultó la remontada del equipo luso, que tras la derrota 2 goles a 0 contra los irlandeses aplazó su clasificación a la próxima Copa del Mundo de 2026.

En su última salida por las eliminatorias mundialistas de la UEFA, el equipo dirigido por Roberto Martínez se medirá ante su similar de Armenia el próximo domingo 16 de noviembre.

Las cuentas de Portugal para clasificarse al Mundial de 2026

Para lograr un cupo de manera directa a la Copa Mundial, los lusos deberán vencer a la selección de Armenia; de llegar a empatar, necesitan que Hungría también empate ante Irlanda en el otro juego del Grupo F.

De perder ante los ‘Havakakan’, dependerá del resultado entre ‘El equipo de Oro’ y los irlandeses que, de llegar a igualar en el juego, les permitiría a los portugueses asegurar su lugar en el certamen mundialista.

Entre tanto, si Portugal es derrotada en la última jornada, y Hungría o Irlanda llegan a ganar por un amplio marcador, los lusos disputarían el repechaje.