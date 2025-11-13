NTN24
Jueves, 13 de noviembre de 2025
Jueves, 13 de noviembre de 2025
Cristiano Ronaldo en el juego entre Portugal e Irlanda - Foto: AFP
Cristiano Ronaldo en el juego entre Portugal e Irlanda - Foto: AFP
Cristiano Ronaldo

Así fue el picante gesto de Cristiano Ronaldo previo a su expulsión en juego contra Irlanda en el que Portugal no logró asegurar su cupo al Mundial

noviembre 13, 2025
Por: Natalya Baquero González
El jugador portugués se retiró del terreno de juego entre abucheos de los aficionados irlandeses.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

El juego por la quinta fecha de las eliminatorias de la UEFA al Mundial de 2026, entre Irlanda y Portugal, tuvo como protagonista a Cristiano Ronaldo. El experimentado futbolista se convirtió en el centro de atención del encuentro tras cometer una fuerte falta a un jugador rival.

o

Sobre los 59 minutos del partido, cuando su equipo perdía 2 a 0 el jugador luso lanzó un duro codazo a Dara O’Shea, una jugada que inicialmente el árbitro central castigó con tarjeta amarilla pero que cambió minutos más tarde, tras la verificación del VAR, por una roja que marcó la expulsión de CR7.

Mientras la jugada era verificada, Cristiano Ronaldo realizó un picante gesto de ‘llorón’ hacia los aficionados de la selección de Irlanda, una acción que posteriormente acompañó con aplausos irónicos tras la determinación del juez central.

Tras ratificarse la expulsión del astro portugués, los hinchas irlandeses lo abuchearon y le devolvieron el gesto que él tuvo con ellos, tras el fuerte golpe a O’Shea.

Inconforme con la decisión mientras abandonaba el terreno de juego, Cristiano Ronaldo se acercó al cuerpo técnico irlandés y dirigió un par de palabras.

Con la expulsión de Cristiano Ronaldo, la selección de Portugal se quedó con 10 hombres en cancha, una situación que dificultó la remontada del equipo luso, que tras la derrota 2 goles a 0 contra los irlandeses aplazó su clasificación a la próxima Copa del Mundo de 2026.

En su última salida por las eliminatorias mundialistas de la UEFA, el equipo dirigido por Roberto Martínez se medirá ante su similar de Armenia el próximo domingo 16 de noviembre.

Las cuentas de Portugal para clasificarse al Mundial de 2026

Para lograr un cupo de manera directa a la Copa Mundial, los lusos deberán vencer a la selección de Armenia; de llegar a empatar, necesitan que Hungría también empate ante Irlanda en el otro juego del Grupo F.

o

De perder ante los ‘Havakakan’, dependerá del resultado entre ‘El equipo de Oro’ y los irlandeses que, de llegar a igualar en el juego, les permitiría a los portugueses asegurar su lugar en el certamen mundialista.

Entre tanto, si Portugal es derrotada en la última jornada, y Hungría o Irlanda llegan a ganar por un amplio marcador, los lusos disputarían el repechaje.

Temas relacionados:

Cristiano Ronaldo

Selección de Portugal

Eliminatorias mundialistas

Irlanda

Mundial 2026

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Se va a decidir si Venezuela vuelve a ser la tierra de gracia o si se queda sometida a una tiránica desgracia”: Jorge ‘Tuto’ Quiroga sobre el despliegue de EE. UU. en el Caribe

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El objetivo es crear un narcoestado en Colombia; ya lo lograron en Venezuela": Andrés Pastrana sobre red mundial del tráfico de drogas

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Álvaro Uribe advierte que Colombia podría ser blanco de bombardeos por "albergar terroristas" y la cercanía de Petro con el régimen de Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Necesita Ecuador una nueva Constitución o que se cumpla la actual?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Es un recuerdo doloroso": Evaristo Canete, el camarógrafo que captó la tragedia de Armero

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Venezuela es el eje del cambio en la región, cae Maduro y la bola de nieve comenzará a moverse": analista sobre otras dictaduras frente al despliegue militar de EE. UU.

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El partido comunista chileno aún apoya a Maduro”: experta sobre la política en Chile y las próximas elecciones presidenciales

Ver más

Videos

Ver más
Exgeneral del Comando Sur de EE.UU., Laura Richardson - Foto: EFE
Despliegue militar

"Tienen sistemas antiguos, no muy capaces": exgeneral del Comando Sur de EE. UU. revela detalles sobre el equipamiento militar de Venezuela

Tragedia de Armero - Foto EFE
Tragedia

"Es un recuerdo doloroso": Evaristo Canete, el camarógrafo que captó la tragedia de Armero

El Secretario de Estado, Marco Rubio, calificó al régimen de Venezuela como "ilegítimo, una organización narcotraficante".
Despliegue militar de Estados Unidos

Gobierno Trump lanza contundentes mensajes sobre despliegue contra el narcoterrorismo: "Los encontraremos y los mataremos"

Mario Díaz-Balart - Gustavo Petro (AFP)
Mario Díaz-Balart

"Sabemos la relación del señor Petro con grupos narcoterroristas dentro de Colombia": congresista de EE.UU. Mario Díaz-Balart lanza fuertes cuestionamientos contra el presidente colombiano

Jorge 'Tuto' Quiroga y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Grupo IDEA

“Se va a decidir si Venezuela vuelve a ser la tierra de gracia o si se queda sometida a una tiránica desgracia”: Jorge ‘Tuto’ Quiroga sobre el despliegue de EE. UU. en el Caribe

Más de Deportes

Ver más
La fecha 19 de la Liga BetPlay Clausura 2025 fue aplazada - Foto: EFE
Liga BetPlay Dimayor

No habrá jornada de Liga Betplay el fin de semana: Dimayor aplazó la fecha 19 para que los equipos lleguen al día a la penúltima jornada del campeonato

Mundial Sub-20 Colombia- Francia - Fotos AFP
Selección Colombia

Fecha, hora y dónde ver el partido entre Colombia y Francia por el tercer puesto del Mundial Sub-20: "Una medalla sería lo rescatable"

César Torres y Neyser Villarreal | Foto: EFE
Millonarios

Entrenador de la selección Colombia Sub-20 salió en defensa de Neyser Villarreal por su ausencia en Millonarios: “no es un chico rebelde”

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

CELAC calla sobre presos políticos, pero intercede por dictaduras de Cuba y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Luis Almagro, premio Sebastián Piñera a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Nicolás Maduro - Foto EFE/ Bandera de Francia - Foto Canva
Régimen de Maduro

De "no crazy war" a "merci beaucoup": Maduro cambia el inglés por francés en un nuevo intento fallido de hablarle a los Estados Unidos

Fotografía que muestra carteles en una actividad de oración por los presos políticos en Venezuela. (EFE)
Presos políticos en Venezuela

"En solo una semana el régimen de Maduro ha secuestrado a por lo menos 30 personas": coordinador del Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela

Feroz tornado arrasa el sur de Brasil - Foto AFP
Brasil

Feroz tornado arrasa el sur de Brasil: al menos seis personas murieron y más de 430 resultaron heridas

Sucesos

Adolescente asfixió a su hermano y había tratado de hacer creer que murió tras un reto viral

MTV | Foto AFP
MTV

Fin de una era: MTV apaga sus canales de música tras más de 40 años marcando la cultura pop

Capitolio de Washington DC (EFE)
Gobierno de Estados Unidos

Senado de EE. UU. aprueba proyecto de ley para poner fin al cierre del Gobierno y pasa a la Cámara de Representantes

La fecha 19 de la Liga BetPlay Clausura 2025 fue aplazada - Foto: EFE
Liga BetPlay Dimayor

No habrá jornada de Liga Betplay el fin de semana: Dimayor aplazó la fecha 19 para que los equipos lleguen al día a la penúltima jornada del campeonato

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre