“Me encantaría que entrara en Gaza para que se dé cuenta de quiénes son los enemigos”: ex vicealcaldesa de Jerusalén envía mensaje a Petro

La mirada del mundo está puesta en Egipto, en donde comenzaron las negociaciones entre entre Israel y Hamás con la intervención de Estados Unidos con el fin de llegar a un acuerdo de paz.

La propuesta de 20 puntos para la paz presentada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido aceptada por el gobierno Israel y se espera una respuesta del grupo Hamas.

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Qatar ha enfatizado que hay "buena comunicación entre todas las partes" implicadas y ha reafirmado el compromiso de su paz con el plan propuesto por la Casa Blanca.

Sin embargo, la reacción desde Israel tampoco se ha hecho esperar y NTN24 pudo conversar con Fleur Hassan-Nahoum, alta funcionaria del Ministerio de Exteriores y ex vicealcaldesa de Jerusalén.

La funcionaria israelí defendió el plan de 20 puntos presentado por Donald Trump asegurando que la paz es posible siempre y cuando Hamás respete todos los puntos.

Además, hizo énfasis en que para que esto sea posible también hay que poner como condición fundamental la desmilitarización de la Franja de Gaza.

En conversación con el canal de las Américas afirmó: “yo estoy de acuerdo, pero hay muchas condiciones para este Estado palestino como desarmar, la educación que no sea de odio, que no sean yihadistas, que tengan una administración que quiera la paz y la prosperidad Si todo eso se cumple yo soy la primera que dice: ‘venga, vamos para un Estado Palestino’”.

“Pero soy realista y sé que eso no va a ocurrir. Ni en 10, 20 ni 30 años”, añadió Hassan-Nahoum.

La funcionaria israelí también enfatizo en que Trump entiende al mundo árabe mejor que nadie y que es él quien “les enseña el potencial y les exige acabar con el problema que tenemos”.

Y de manera contundente señaló que: “la ONU son terroristas. La UNWRA fue parte de la masacre del 7 de octubre, emplean a terroristas, 15 de los terroristas del 7O tenían cartas de la ONU”.

La ex vicealcaldesa de Jerusalén también se refirió a los integrantes de la flotilla Global Sumud que fueron detenidos por Israel al intentar acceder ilegalmente en sus aguas.

Hassan-Nahoum aseguró que ninguno de los integrantes de la flotilla fue torturados: “Son mentiras. ¿Torturada para ellos que quiere decir? Les sacaron de un barco que no tenía nada, ni ayuda humanitaria”.

Y comentó que todo era “una mentira, una propaganda”, porque si les hubiera interesado la ayuda humanitaria hubieran aceptado la ayuda que les ofreció el papa León XIV.

“Ellos quieren hacerse héroes y el mundo entero sosteniendo este mito de que están haciendo algo y de que están ayudando. Nosotros no torturamos y menos a niñatos que han venido en un crucero de fumar porros y beber durante cuatro semanas. Nosotros tenemos soldados profesionales y nadie los torturó”, puntualizó.

La enviada especial del Ministerio de Exteriores de Israel también criticó el activismo propalestina del presidente de Colombia, Gustavo Petro, y lo invitó a entrar a Gaza para que se dé cuenta de la realidad.

“Hay una combinación muy peligrosa del marxismo el comunismo y el islamismo. Me encantaría que entraran en Gaza para que se den cuenta de quiénes son los enemigos de verdad, porque hasta que se lo vea no se le cree”, sentenció.

Fleur afirmó: “Tengo amigos soldados de 20 años que son niños. Me contaron que había un niñito de cuatro años que salió corriendo. El terrorista de Hamás delante de la madre lo mató. Mi hija tiene a su novio en Gaza. Hace dos semanas por poco lo matan. Mis hijos están yendo a funerales de los amigos”.