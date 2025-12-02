¿Regresa a las canchas? Serena Williams aborda las noticias sobre su vuelta al circuito WTA

Ante la creciente especulación sobre un posible regreso suyo a las canchas en 2026, la leyenda del tenis femenino Serena Williams abordó los fuertes rumores.

Williams, quien se retiró del tenis en 2022, ha sido noticia en las últimas semanas luego de que su nombre fuera incluido en la lista de jugadoras de la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA).

Esta inscripción al listado de la ITIA, organismo encargado del control antidopajes en el tenis, es un paso que se da antes de un regreso a la competición.

Es por esto por lo que al aparecer su nombre muchos creyeron que la legendaria tenista regresaría a las canchas.

Sin embargo, Serena descartó esto y abordó los rumores sobre su regresó calificándolos como “una locura”.

Desde su cuenta en la red social de X, la medallista olímpica comentó: “¡Dios mío, no voy a volver! Este incendio es una locura”.

Horas antes del pronunciamiento de Williams, el vocero de la ITIA, Adrian Bassett, le aseguró a The New York Times: “Es exacto que ella figura de nuevo en la nómina de jugadoras sometidas a controles antidopaje”.

Según Bassett la misma Serena les notificó que quería ser “reintegrada” al grupo de pruebas, pero “no sé si esto significa que va a volver o que simplemente se está dando la opción”.

Serena Williams, de 44 años, se retiró de las canchas en 2022, tras caer en tercera ronda del US Open de ese año.

Pero en ese entonces la experimentada tenista afirmó que no deseaba usar el término de “retirada”.

La menor de las hermanas Williams quedó a un título de la marca histórica de 24 títulos del Grand Slam en individual, ostentada por Margaret Court en categoría femenina y por Novak Djokovic en masculina.

La historia fue distinta para su hermana Venus, quien regresó a las canchas el pasado verano a los 45 años.

La ganadora de siete torneos de Grand Slam volvió tras dos años de ausencia, algo que se esperaba que hiciera su hermana Serena.

De hecho, en su regreso, Venus declaró que le gustaría que Serena hiciera lo mismo y volviera al circuito.

“No dejo de decírselo a mi equipo: lo único que podría mejorar la situación es que ella (Serena) estuviese aquí. Siempre hemos hecho todo juntas, así que por supuesto que la extraño. Pero si ella vuelve, estoy seguro de que te enterarías”, comentó Venus.