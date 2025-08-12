NTN24
Martes, 12 de agosto de 2025
Martes, 12 de agosto de 2025
Pensilvania

Dos muertos y diez heridos por explosión en una planta de acero en Pensilvania, Estados Unidos

agosto 12, 2025
Por: Redacción NTN24
Planta de acero en Pensilvania (AFP)
Planta de acero en Pensilvania (AFP)
La planta, que está ubicada a unos 25 kilómetros de la ciudad de Pittsburgh, informó además que el incidente ocurrió alrededor de las 11:00 locales.

Varias explosiones en una planta de acero en el estado de Pensilvania, en el noreste de Estados Unidos dejaron dos trabajadores muertos y diez heridos, según informaron las autoridades y la empresa siderúrgica.

La explosión, que produjo una importante columna de humo negro, ocurrió en las "baterías de hornos de (carbón) de coque" donde trabajan a diario cerca de 1.300 personas, informó US Steel Clairton Coke Works.

o

Tras esto, la empresa y la Policía del condado de Allegheny informaron que dos personas fueron encontradas muertas.

Diez personas fueron trasladadas a hospitales, una de ellas había sido reportada como desaparecida, según las autoridades.

"Nuestra máxima prioridad es la seguridad y el bienestar de nuestros empleados y el medio ambiente. Estamos colaborando estrechamente con las autoridades pertinentes para investigar la causa del incidente", agregó el comunicado.

La planta, que está ubicada a unos 25 kilómetros de la ciudad de Pittsburgh, informó además que el incidente ocurrió alrededor de las 11:00 locales y que los equipos de emergencia acudieron de inmediato al lugar.

"En momentos como este, los empleados de US Steel se unen para expresar su cariño, oraciones y apoyo a todos los afectados", declaró en un comunicado David Burritt, director ejecutivo de la compañía.

o

Algunos medios estadounidenses informaron que había personas atrapadas bajo los escombros de la explosión, sin embargo, no se tiene claro en qué condición fueron rescatadas.

 

Temas relacionados:

Pensilvania

Accidente

Muertos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Seguimos reciclando ciclos de violencia": Juan Manuel Galán, Rodrigo Lara y Azucena Liévano hablan tras magnicidio de Miguel Uribe

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Maduro necesita de estos grupos armados ante la duda que tiene de que la Fuerza Armada lo defienda y le responda más allá del alto mando": experta sobre denuncias de presencia del ELN y la Segunda Marquetalia en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

“Para Colombia se fue un hombre que soñaba con un país donde ningún niño repitiera la historia que hoy su hijo está repitiendo”: esposa de Miguel Uribe

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Quién está detrás del magnicidio de Miguel Uribe y cuál es su impacto para la democracia?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Quién dio la orden? A dos meses del atentado de Miguel Uribe las investigaciones apuntan hacia la Segunda Marquetalia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuáles son los 3 conflictos globales que representan una amenaza a la especie humana?

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump, presidente de EE. UU. (EFE)
Estados Unidos

Trump tomará control de la Policía de la capital y desplegará a la Guardia Nacional: "La tasa de asesinatos en Washington es más alta que la de Bogotá"

Gustavo Petro y Miguel Uribe | Foto: EFE
Miguel Uribe Turbay

"No hemos perseguido a ningún miembro de la oposición, ni lo haremos": Petro se pronunció sobre la muerte de Miguel Uribe

Miguel Uribe en el Senado de la República - Foto AFP
Miguel Uribe Turbay

Expresidentes y líderes políticos reaccionan a la muerte del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay

María Claudia Tarazona, la esposa del senador colombiano Miguel Uribe Turbay. (AFP)
Miguel Uribe Turbay

"Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti": el sentido mensaje de despedida de María Claudia Tarazona, esposa del senador Miguel Uribe

Miguel Uribe Turbay, senador colombiano (EFE)
Miguel Uribe Turbay

Murió el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe tras dos meses luchando por su vida

Más de Actualidad

Ver más
Rayo en Bucaramanga / FOTO: Captura de video
Colombia

Impresionante video de un rayo impactando un edificio en plena tormenta eléctrica en la ciudad bonita de Colombia

Movistar Arena en Bogotá - Foto EFE
Bogotá

Líder de la banda argentina Damas Gratis se pronuncia sobre los hechos ocurridos en el Movistar Arena: "Me rompiste el corazón"

Familiares de víctimas de desaparición forzada - Foto AFP
Desapariciones forzadas

"La petición es la pronta liberación de nuestros familiares colombianos que fueron detenidos ilegalmente en Venezuela": familia de víctimas de desaparición forzada a manos del régimen de Maduro

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La democracia quiebra si sus artesanos la banalizan

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields El Salvador

Dictadura: El Salvador apuesta por “el hombre fuerte” y las instituciones débiles

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
El presidente estadounidense, Donald Trump, y el presidente de la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal, Jerome Powell,. (AFP)
FED

Trump y Jerome Powell protagonizaron polémico momento durante recorrido por obras de renovación en edificio de la FED

Sorteo del Mundial Qatar 2022 - Foto: EFE
Mundial 2026

La fecha y el lugar del sorteo del Mundial 2026 ya estarían definidos: ciudad que no albergará ningún juego sería la elegida

Uso del VAR en Copa Libertadores de 2022 - Foto: EFE
VAR

El drástico cambio que tendrá el VAR para los torneos de la Conmebol: se estrenó en la Copa Sudamericana

Tren de Aragua

Identifican en Chile con documento falso a uno de los diez más buscados del Tren de Aragua

Rayo en Bucaramanga / FOTO: Captura de video
Colombia

Impresionante video de un rayo impactando un edificio en plena tormenta eléctrica en la ciudad bonita de Colombia

Movistar Arena en Bogotá - Foto EFE
Bogotá

Líder de la banda argentina Damas Gratis se pronuncia sobre los hechos ocurridos en el Movistar Arena: "Me rompiste el corazón"

Keir Starmer, primer ministro del Reino Unido / Persona votando - Fotos: EFE / Pexels
Reino Unido

Reino Unido propone bajar la edad para votar a 16 años: "son lo suficientemente grandes para trabajar"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano