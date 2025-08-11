NTN24
Lunes, 11 de agosto de 2025
Lunes, 11 de agosto de 2025
Aryna Sabalenka

"Es un niño, quieres acaso que lo saque del estadio": así se vivió tenso momento en el que un llanto se escuchó en partido de Sabalenka y Raducanu en Estados Unidos

agosto 11, 2025
Por: Redacción NTN24
La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka. (EFE) (8)
La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka. (EFE) (8)
Sabalenka avanzó a los octavos de final del WTA 1.000 de Cincinnati al imponerse 7-6, 4-6 y 7-6 este lunes sobre Raducanu.

Un tenso momento se vivió este lunes en el torneo WTA 1.000, que se cumple en Mason en Cincinnati en el estado de Ohio de Estados Unidos, en el partido que enfrentó a la número uno del mundo, la bielorrusa Aryna Sabalenka, ante la británica Emma Raducanu, que ocupa la casilla 39 del planeta.

El instante se vivió cuando, desde la tribuna, se escuchó el llanto de un bebé. Raducanu decidió quejarse y recibió una respuesta dura por parte de la juez.

o

“Es un niño, quieres acaso que lo saque del estadio. Si lo pides lo puedo hacer”, afirmó con un tono con el que dejó claro que tal acción solo se llevaría adelante si la jugadora insistía en que el retiro del bebé era prioritario debido al efecto en su concentración.

Raducanu se quedó en silencio y decidió, con cierta molestia, jugar el punto que de forma irónica terminó con un fallo improbable de Sabalenka a pocos metros de la red y con la cancha abierta.

Sabalenka, finalmente, avanzó a los octavos de final del WTA 1000 de Cincinnati al imponerse 7-6 (7/3), 4-6, 7-6 (7/5) este lunes sobre Raducanu en un maratónico encuentro de tres horas y diez minutos.

La bielorrusa, de 27 años, se mantiene en ruta para revalidar el título en la pista dura de Cincinnati (Ohio) y aumentó su ventaja en la cima de las estadísticas de victorias del circuito femenino al conseguir su triunfo 49 de la temporada.

Pero la lucha contra la mejor raqueta británica fue dura para Sabalenka, que terminó con dos aces en los momentos finales.

o

"Ella es excelente jugadora y buena persona, estoy feliz de superar un partido de tres horas y diez minutos. Espero que mañana sea un día libre", dijo la ganadora.

Sabalenka admitió que su estrategia incluyó "tomar riesgos", aunque ello derivó en un alto número de errores no forzados. "Subí a la red en algunos puntos que fueron determinantes, tomé los riesgos y eso rindió fruto", agregó.

La número uno del escalafón mundial aspira a conseguir su décimo trofeo en el nivel 1000 y el segundo de esta temporada tras ganar en Madrid.

En la siguiente ronda, enfrentará a la española Jéssica Bouzas Maneiro, quien a primera hora se impuso sobre la estadounidense Taylor Townsend por 6-4 y 6-1.

Temas relacionados:

Aryna Sabalenka

Tenis

Tenista

Torneo

WTA

Ranking

Estados Unidos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Portavoz del Departamento de Estado de EE. UU. reveló detalles sobre cómo los informantes pueden entregar información para capturar a Maduro: “Pueden hablar con nosotros en español”

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Hay una responsabilidad política de Gustavo Petro": exviceministro del Interior y de Justicia Rafael Nieto sobre el magnicidio de Miguel Uribe

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"Su único pecado ha sido trabajar por una Colombia mejor": Daniel Palacios, exministro de Interior, sobre el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Quién está detrás del magnicidio de Miguel Uribe y cuál es su impacto para la democracia?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Quién dio la orden? A dos meses del atentado de Miguel Uribe las investigaciones apuntan hacia la Segunda Marquetalia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuáles son los 3 conflictos globales que representan una amenaza a la especie humana?

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump, presidente de EE. UU. (EFE)
Estados Unidos

Trump tomará control de la Policía de la capital y desplegará a la Guardia Nacional: "La tasa de asesinatos en Washington es más alta que la de Bogotá"

Gustavo Petro y Miguel Uribe | Foto: EFE
Miguel Uribe Turbay

"No hemos perseguido a ningún miembro de la oposición, ni lo haremos": Petro se pronunció sobre la muerte de Miguel Uribe

Miguel Uribe en el Senado de la República - Foto AFP
Miguel Uribe Turbay

Expresidentes y líderes políticos reaccionan a la muerte del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay

María Claudia Tarazona, la esposa del senador colombiano Miguel Uribe Turbay. (AFP)
Miguel Uribe Turbay

"Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti": el sentido mensaje de despedida de María Claudia Tarazona, esposa del senador Miguel Uribe

Miguel Uribe Turbay, senador colombiano (EFE)
Miguel Uribe Turbay

Murió el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe tras dos meses luchando por su vida

Más de Deportes

Ver más
Luis Díaz | Foto: EFE
Luis Díaz

Enojo de los aficionados colombianos por el “mal uso” de una palabra durante la presentación de Luis Díaz con el Bayern Múnich: “Borra esa vaina”

Vinícius Júnior, futbolista brasileño - Foto: EFE
Vinicius Jr.

"Idénticos": Vinícius Júnior presenta su estatua de cera en icónico lugar de Brasil

Aryna Sabalenka - tenista - Foto AFP
Tenis

La bielorrusa Aryna Sabalenka describió su mecanismo para superar lo vivido en Wimbledon con fotos de vacaciones

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La democracia quiebra si sus artesanos la banalizan

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields El Salvador

Dictadura: El Salvador apuesta por “el hombre fuerte” y las instituciones débiles

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Gustavo Petro

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordena a la Armada detener barcos que lleven carbón a Israel

Entrega a domicilio/ Ciberataque - Fotos de referencia Canva
Ciberseguridad

Así actúan los mensajes engañosos sobre supuestas entregas de envíos pendientes para estafarlo, entérese de cómo puede evitarlo con estas recomendaciones

'Sycamore Gap Tree' o 'árbol de Robin Hood', talado - Foto: EFE
Inglaterra

Condenan a cuatro años de prisión a dos hombres que talaron el árbol más fotografiado de Inglaterra

Ozzy Osbourne, cantante - (EFE)
Ozzy Osbourne

Esta es la enfermedad que padecía el cantante Ozzy Osbourne y posible motivo de su fallecimiento

Zoe Saldaña promociona 'Avatar Fire and Ash' - Foto AFP
Cine

Así se ve la nueva tecnología de Avatar en la película que mostrará el peor lado de los Na'vi tras la destrucción de su civilización

Luis Díaz | Foto: EFE
Luis Díaz

Enojo de los aficionados colombianos por el “mal uso” de una palabra durante la presentación de Luis Díaz con el Bayern Múnich: “Borra esa vaina”

Logo de la petrolera Chevron - Foto: EFE
Chevron

Gobierno de Trump da luz verde a Chevron para reanudar extracción de petróleo en Venezuela, según The Wall Street Journal

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano