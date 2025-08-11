"Es un niño, quieres acaso que lo saque del estadio": así se vivió tenso momento en el que un llanto se escuchó en partido de Sabalenka y Raducanu en Estados Unidos

Un tenso momento se vivió este lunes en el torneo WTA 1.000, que se cumple en Mason en Cincinnati en el estado de Ohio de Estados Unidos, en el partido que enfrentó a la número uno del mundo, la bielorrusa Aryna Sabalenka, ante la británica Emma Raducanu, que ocupa la casilla 39 del planeta.

El instante se vivió cuando, desde la tribuna, se escuchó el llanto de un bebé. Raducanu decidió quejarse y recibió una respuesta dura por parte de la juez.

“Es un niño, quieres acaso que lo saque del estadio. Si lo pides lo puedo hacer”, afirmó con un tono con el que dejó claro que tal acción solo se llevaría adelante si la jugadora insistía en que el retiro del bebé era prioritario debido al efecto en su concentración.

Raducanu se quedó en silencio y decidió, con cierta molestia, jugar el punto que de forma irónica terminó con un fallo improbable de Sabalenka a pocos metros de la red y con la cancha abierta.

Sabalenka, finalmente, avanzó a los octavos de final del WTA 1000 de Cincinnati al imponerse 7-6 (7/3), 4-6, 7-6 (7/5) este lunes sobre Raducanu en un maratónico encuentro de tres horas y diez minutos.

La bielorrusa, de 27 años, se mantiene en ruta para revalidar el título en la pista dura de Cincinnati (Ohio) y aumentó su ventaja en la cima de las estadísticas de victorias del circuito femenino al conseguir su triunfo 49 de la temporada.

Pero la lucha contra la mejor raqueta británica fue dura para Sabalenka, que terminó con dos aces en los momentos finales.

"Ella es excelente jugadora y buena persona, estoy feliz de superar un partido de tres horas y diez minutos. Espero que mañana sea un día libre", dijo la ganadora.

Sabalenka admitió que su estrategia incluyó "tomar riesgos", aunque ello derivó en un alto número de errores no forzados. "Subí a la red en algunos puntos que fueron determinantes, tomé los riesgos y eso rindió fruto", agregó.

La número uno del escalafón mundial aspira a conseguir su décimo trofeo en el nivel 1000 y el segundo de esta temporada tras ganar en Madrid.

En la siguiente ronda, enfrentará a la española Jéssica Bouzas Maneiro, quien a primera hora se impuso sobre la estadounidense Taylor Townsend por 6-4 y 6-1.