Dos oficiales del Ejército de Colombia murieron en importante sede militar de Bogotá en aparente crimen pasional

Dos oficiales del Ejército de Colombia, un hombre y una mujer, murieron durante la noche del miércoles en las instalaciones del Cantón Norte de Bogotá en medio de "un incidente de carácter personal", informó el Ejército Nacional.

"Con profundo pesar informamos que, en hechos que aún son materia de investigación y de manera preliminar, se registró en las instalaciones del Cantón Norte, en Bogotá, un suceso que enluta a nuestra institución y que dejó como resultado la muerte de dos de nuestros oficiales, al parecer en medio de un incidente de carácter personal", escribió el Ejército en X en la noche del miércoles.

La fuerza militar terrestre colombiana aseguró que se encontraba colaborando de manera "armónica" con las diferentes instituciones para brindar el apoyo necesario y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

"Tras escucharse varias detonaciones y realizar una verificación del lugar, fueron hallados los cuerpos sin vida de dos oficiales al interior de un vehículo particular", dijo el Ejército en un comunicado publicado unos minutos después del post en X.

"De manera preliminar, se pudo establecer que estos hechos estarían presuntamente relacionados con situaciones de carácter personal", reiteraron, y agregaron que "Inmediatamente se dio aviso a la Policía Nacional y se realizaron las coordinaciones pertinentes con el fin de adelantar los actos urgentes".

En el comunicado se precisó que, de manera simultánea a la coordinación respectiva, también se activaron los protocolos institucionales para brindar acompañamiento y apoyo psicosocial a los seres queridos de los oficiales fallecidos.

"El Ejército Nacional lamenta profundamente este acontecimiento y envía un mensaje de solidaridad y condolencias a familiares y amigos", concluyó el escrito.

Aunque la versión de que se trató de un crimen pasional no fue confirmada por el Ejército, sí ha circulado en algunos medios nacionales, así como en redes sociales.

Blu Radio identificó a la subteniente María Mora y al capitán Pablo Masmela como las víctimas en el incidente. Ese medio aseveró a su vez que Masmela habría citado a Mora en el parqueadero del casino de oficiales de la Escuela de Infantería, dentro del Cantón Norte.

La mujer, según se dijo en Blu Radio, estaba en compañía de una persona antes de ser asesinada, quien habría sido testigo de los hechos ocurridos en un vehículo particular de color gris.

El detonante del trágico ataque habría sido una infidelidad, de acuerdo con el medio, con una mujer, que aparentemente sería compañera de la víctima, como única testigo de lo ocurrido.