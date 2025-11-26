Piden investigación "urgente y seria" ante escándalo de supuestas filtraciones del Ejército de Colombia para beneficiar a narcocriminales

Presuntas Filtraciones del Ejército Nacional y Servicios de Inteligencia del Estado para beneficiar a jefes narcocriminales de las disidencias de las FARC.

Noticias RCN divulgó un reportaje que daría cuenta de la fuga de un perseguido capo de la droga al parecer porque fue alertado por altos mandos del ejército.

En medio de las delicadas denuncias, el presidente Gustavo Petro pareció reconocer este martes el escándalo.

Que se haga, ojalá, un examen de informática forense a los chats. Y sepamos la verdad con el aval de informática forense de la Fiscalía, de acuerdo a eso tomaré decisiones.

Guillermo León, general en retiro y presidente de Acore, analizó en NTN24 el escándalo que sacude a la administración de Gustavo Petro.

“De confirmarse esta información, comprometería no solamente a las instituciones encargadas de proteger la nación, sino que también afectaría gravemente la confianza ciudadana en el estado y en la legalidad de sus actuaciones”, indicó León.

“Vemos indispensable una investigación urgente, seria y con todas las garantías de independencia y transparencia”, añadió.

En ese sentido, sugirió que “las personas que han sido mencionadas en estas informaciones dadas a conocer, por temas de transparencia, sería importante que se apartaran de sus cargos mientras transcurren las investigaciones”.