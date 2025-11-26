NTN24
Miércoles, 26 de noviembre de 2025
Miércoles, 26 de noviembre de 2025
Ejército de Colombia

Piden investigación "urgente y seria" ante escándalo de supuestas filtraciones del Ejército de Colombia para beneficiar a narcocriminales

noviembre 26, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Guillermo León, general en retiro y presidente de Acore, analizó en NTN24 el escándalo que sacude a la administración de Gustavo Petro.

Presuntas Filtraciones del Ejército Nacional y Servicios de Inteligencia del Estado para beneficiar a jefes narcocriminales de las disidencias de las FARC.

Noticias RCN divulgó un reportaje que daría cuenta de la fuga de un perseguido capo de la droga al parecer porque fue alertado por altos mandos del ejército.

En medio de las delicadas denuncias, el presidente Gustavo Petro pareció reconocer este martes el escándalo.

o

Que se haga, ojalá, un examen de informática forense a los chats. Y sepamos la verdad con el aval de informática forense de la Fiscalía, de acuerdo a eso tomaré decisiones.

Guillermo León, general en retiro y presidente de Acore, analizó en NTN24 el escándalo que sacude a la administración de Gustavo Petro.

De confirmarse esta información, comprometería no solamente a las instituciones encargadas de proteger la nación, sino que también afectaría gravemente la confianza ciudadana en el estado y en la legalidad de sus actuaciones”, indicó León.

Vemos indispensable una investigación urgente, seria y con todas las garantías de independencia y transparencia”, añadió.

o

En ese sentido, sugirió que “las personas que han sido mencionadas en estas informaciones dadas a conocer, por temas de transparencia, sería importante que se apartaran de sus cargos mientras transcurren las investigaciones”.

Temas relacionados:

Ejército de Colombia

Investigación

Gustavo Petro

Inteligencia

Disidencias de las FARC

Narcotráfico

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Caso del teniente José Ángel Rodríguez representa la barbarie de Maduro en medio del despliegue histórico de EE. UU. contra el Cartel de los Soles

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Hoy la seguridad nacional está en vilo": Diego Molano sobre escándalo en Colombia que salpica a militares con disidencias de las FARC

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Piden investigación "urgente y seria" ante escándalo de supuestas filtraciones del Ejército de Colombia para beneficiar a narcocriminales

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Tememos por sus vidas. Es horror sumado al dolor": familiares de presos políticos en Venezuela alzan su voz por los más de 800 rehenes

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Venezuela le abrió las puertas al narcotráfico": coronel en retiro sobre intensificación del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué tan posible es que Maduro acepte una llamada con Trump en medio de la presión militar en el Caribe?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
Foto: Ejército de EE. UU.
Despliegue militar

¿Cuál es el poder bélico de las aeronaves de EE. UU. que han sobrevolado cerca de las costas de Venezuela?

Represión en Venezuela

Caso del teniente José Ángel Rodríguez representa la barbarie de Maduro en medio del despliegue histórico de EE. UU. contra el Cartel de los Soles

Nicolás Maduro - Foto: EFE
Operación Lanza del Sur

"Maduro decide irse por su cuenta o lo vamos a enterrar": coronel retirado de EE. UU. tras sobrevuelos de aviones de combate cerca de Venezuela

Donald Trump, Vladímir Putin y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Ejército ruso

“Si EE. UU. decide invadir Venezuela, dudo que tropas rusas estén involucradas, el apoyo va a ser con suministro de armas”: Luis Fleischman

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

"Es un premio a la lucha incansable de los venezolanos": lanzan campaña para celebrar el Nobel de María Corina Machado

Más de Actualidad

Ver más
Nicolás Maduro | Foto EFE
Régimen de Maduro

“Cortar ingresos del chavismo es fundamental”: análisis del politólogo Walter Molina

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

"Es un premio a la lucha incansable de los venezolanos": lanzan campaña para celebrar el Nobel de María Corina Machado

Nicolás Maduro y Donald Trump (EFE)
Régimen de Maduro

"EE. UU. apoyará a militares venezolanos que quieran repartirse los US$50 millones por Maduro": excontratista de la CIA

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El manifiesto

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields México

México: Claudia Sheinbaum de rebelde a represora

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Nicolás Maduro | Foto EFE
Régimen de Maduro

“Cortar ingresos del chavismo es fundamental”: análisis del politólogo Walter Molina

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

"Es un premio a la lucha incansable de los venezolanos": lanzan campaña para celebrar el Nobel de María Corina Machado

Juanfer habló del apoyo del equipo a Gallardo, previo al clásico de River y Boca - Fotos: EFE
Juan Fernando Quintero

"En ningún momento le soltaríamos la mano": Juan Fernando Quintero y el respaldo en River a Gallardo a horas del clásico ante Boca Juniors

Nicolás Maduro y Donald Trump (EFE)
Régimen de Maduro

"EE. UU. apoyará a militares venezolanos que quieran repartirse los US$50 millones por Maduro": excontratista de la CIA

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (AFP)
Nicolás Maduro

Régimen de Maduro no firmó la declaración en la cumbre de la Celac-UE

Rory Branker
Presos políticos en Venezuela

Aumenta el drama del periodista venezolano secuestrado por el régimen: el hermano que le llevaba la comida sufrió un infarto fulminante

Juan Fernano Quintero | Foto: AFP
Juan Fernando Quintero

JuanFer Quintero silenció los silbidos de la hinchada de Racing con un golazo que no evitó la derrota re River Plate

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre