NTN24
Domingo, 09 de noviembre de 2025
Captura

Taxista, bajo efectos del licor, perdió el control de su vehículo y arrolló a 11 personas en Bogotá; ya fue capturado

noviembre 9, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Cinta de seguridad en Colombia - Foto de referencia EFE
La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó la captura del hombre de 56 años, quien, bajo los efectos del alcohol, conducía a exceso de velocidad y por ello no pudo controlar su carro.

El conductor de un taxi que arrolló violentamente en el suroriente de Bogotá a 11 víctimas durante la noche del sábado fue capturado el domingo por la Policía Metropolitana de Bogotá.

El hombre de 56 años quedó bajo arresto con cargos relacionados con delitos personales después de que se revelara el video registrado por una cámara de seguridad en el que quedaba en evidencia la irresponsable situación.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 8:29 p.m. del sábado en un cruce vehicular del barrio La Sierra, ubicado en la localidad San Cristóbal Sur, número cuatro del Distrito Capital.

En las impactantes imágenes se pude observar el momento en el que un numeroso grupo de personas que parecen componer una familia están cruzando la acera, antes de que el vehículo de placas VDW 626 descendiera a una alta velocidad desde una de las avenidas hasta arrollarlos.

En ningún momento del clip se aprecia que el taxi haya disminuido su velocidad, incluso, luego de arrollar a las víctimas, chocó con un establecimiento donde se encontraban varias motos y algunos individuos, quienes también sufrieron lesiones.

Las víctimas fueron trasladadas hasta el Hospital San Clara, donde se les diagnosticaron, entre tanto, politraumatismos, contusiones y distintos traumas en distintas partes de sus cuerpos.

En las imágenes, por demás, se evidencia que uno de los menores salió ileso de la trágica colisión y, una vez se percata de lo sucedido, intenta correr a auxiliar a sus familiares lastimados.

En el fin de semana anterior la Alcaldía de Bogotá había implementado algunas restricciones a conductores de motos para evitar, durante las celebraciones de Halloween, una escalada en los siniestros que se habían reportado en los últimos años para la misma temporada.

Aunque las medidas fueron inicialmente rechazadas por los motociclistas, conductores del medio de transporte predominante de la ciudad, los accidentes se redujeron en un más de un 70% respecto a los últimos tres años, de acuerdo con los reportes de la Alcaldía.

