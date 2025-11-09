NTN24
Domingo, 09 de noviembre de 2025
Gustavo Petro

Petro vuelve a cuestionar ataques en el Caribe y medidas militares de Trump en medio de su pronunciamiento en la cumbre de la CELAC y la UE

noviembre 9, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Programa: El Informativo
En medio de la reunión diplomática, el presidente colombiano criticó los bombardeos en Gaza y las ejecuciones en aguas del Caribe y el Pacífico Oriental.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a cuestionar los ataques en el Caribe y el Pacífico Oriental y las medidas militares de Trump este domingo en medio de la cumbre entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Europea (UE) que se desarrollará hasta el lunes en Santa Marta.

"¿A qué se refiere la libertad hoy, a qué se refiere la democracia hoy cuando caen bombas en Gaza? y aún hoy caen bombas, y un pueblo ha sido masacrado. Y ahora caen misiles en el Caribe. Los mismos, la misma fabricación de los que caen en Gaza, caen aquí (en el Caribe) sobre personas pobres todas", cuestionó Petro en la cumbre.

El jefe de Estado de corriente política de izquierda contó a los asistentes que había visitado en Santa Marta a la familia de uno de los presuntos narcotraficantes fallecidos en aguas del Caribe.

"En esta ciudad murió uno. Ayer visité a su familia, el señor Alejandro Carranza, de padre pescador, el pescador experto en manejar lanchas, quizás contratado, quizás no, no sabemos. Pero murió por un misil en las aguas del Caribe. La sangre tiñó el azul y visité a su familia para constatar por qué lo acusaron, y su muerte está bajo la tesis de que es un narcoterrorista, nuevo concepto", expresó Petro.

El encuentro, marcado por la ausencia el presidente argentino, Javier Milei, su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, o el francés Emmanuel Macron, aborda una agenda que incluye asuntos como transición energética, intercambio económico, medioambiente y lucha contra la criminalidad o migración.

Sin embargo, mantiene una postura crítica hacia las políticas del Gobierno de Estados Unidos por parte de los tres presidentes protagonistas: Petro de Colombia, Luiz Inacio Lula Da Silva, de Brasil, y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

La cumbre tiene lugar un momento de alta tensión por el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, que tiene el objetivo de combatir al narcotráfico de la región, incluida la que la Casa Blanca designó como organización terrorista encabezada por Nicolás Maduro: el Cartel de los Soles.

Los tres dirigentes de España, Brasil y Colombia mantienen una situación complicada con Washington. En el caso de Sánchez, por el gasto en defensa y la cercanía con China, en el de Lula, por los aranceles y el encarcelamiento del exmandatario Jair Bolsonaro, cercano al presidente Donald Trump, y en el de Petro, por desacuerdos sobre el combate al narcotráfico.

Estados Unidos decidió incluir a finales de octubre a Gustavo Petro en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) por considerar que no hace lo suficiente en la lucha contra las drogas, razón por la que además descertificó al país sudamericano en los programas antinarcóticos a mediados de septiembre.

Petro vio su visa revocada dos semanas después de esa novedad por el Departamento de Estado tras instar a los soldados estadounidenses a desobedecer en el conflicto Israel-Hamás a Trump, quien lo calificó de "líder del narcotráfico" y "matón", en las declaraciones más contundentes de una serie de interacciones que han consolidado una crisis entre ambas naciones, anteriormente aliadas.

Temas relacionados:

Gustavo Petro

Despliegue militar de Estados Unidos

Gobierno de Donald Trump

